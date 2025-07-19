藍罷免黃金周盧秀燕、韓國瑜等大將雲集 逾萬人到場相挺
大罷免首波7月26日投票，今天是投票前的關鍵「黃金周」，國民黨今晚在一級戰區台中造勢，舉辦「台中再贏一次」反罷造勢晚會，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜等大咖雲集，吸引逾萬名支持者到場相挺，高喊「726、反惡罷」。
「台中再贏一次」反罷造勢晚會，今晚7時在台中市西屯區登場，包括朱立倫、盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜，還有基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台中前市長胡志強、國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康，立委則有台中遭罷6藍委與謝龍介、馬文君、游顥、柯志恩、丁學忠等人，民眾黨主席黃國昌、無黨籍立委高金素梅等人到場站台助講。
今晚不到七時，「台中再贏一次」反罷造勢晚會已聚集大批群眾，現場放置一萬個座位，座無虛席，現場支持者群情激憤，不斷高喊「726、反惡罷」。
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