桃園罷團批盧秀燕不要嗆選民 藍議員：別讓外縣市覺得桃園人不禮貌
國民黨台中市長盧秀燕今天到桃園替立委牛煦庭站台反罷免，在桃園鎮撫宮參香祈福時遭民眾嗆聲「為什麼不反共」，她立即回擊「去救災啦」，引發罷團不滿；桃一罷團領銜人陳曉煒對此表示遺憾痛心，桃園市議會國民黨團總召林政賢則認為是民眾不禮貌在先。
陳曉煒表示，對盧秀燕反嗆民眾的行為感到遺憾與痛心，「她來救牛煦庭，我們也是在救我們的國家，救立法院的災情」，希望盧市長不要學牛煦庭嗆選民，希望盧市長到地方能真的傾聽民意。
林政賢則說，選舉政治攻防在所難免，但應該針對與選舉有關的當事人，不應波及支持者。盧秀燕市長從台中到桃園，也算是客人，即便有不同意見，也應理性表達意見，鬧場只會讓人看桃園笑話，覺得桃園人沒禮貌。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言