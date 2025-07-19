桃園罷團批盧秀燕不要嗆選民 藍議員：別讓外縣市覺得桃園人不禮貌

國民黨台中市長盧秀燕今天到桃園替立委牛煦庭站台反罷免，在桃園鎮撫宮參香祈福時遭民眾嗆聲「為什麼不反共」，她立即回擊「去救災啦」，引發罷團不滿；桃一罷團領銜人陳曉煒對此表示遺憾痛心，桃園市議會國民黨團總召林政賢則認為是民眾不禮貌在先。

陳曉煒表示，對盧秀燕反嗆民眾的行為感到遺憾與痛心，「她來救牛煦庭，我們也是在救我們的國家，救立法院的災情」，希望盧市長不要學牛煦庭嗆選民，希望盧市長到地方能真的傾聽民意。

林政賢則說，選舉政治攻防在所難免，但應該針對與選舉有關的當事人，不應波及支持者。盧秀燕市長從台中到桃園，也算是客人，即便有不同意見，也應理性表達意見，鬧場只會讓人看桃園笑話，覺得桃園人沒禮貌。 台中市長盧秀燕（右2）今天上午陪桃園第一選區立法委員牛煦庭到鎮撫宮參香，過程遇到民眾嗆聲。記者陳恩惠／攝影

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