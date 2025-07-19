藍白紛紛被抓…趙少康稱大罷免非民主 怒轟民進黨司法迫害

國民黨今天在新北板橋舉行反惡罷造勢，中廣前董事長趙少康指出，新北市黨部有31個黨工都被起訴，書記長被抓去關，這是民主嗎？民眾黨主席也被抓起來關了一年，這是司法迫害。

趙少康指出，賴清德發動了史上最長漢光演習，其中最重要一場，就是封鎖萬板大橋演習，防止共軍從新北推進台北，新北民眾就該被共軍殺死？其實目的是要保護賴清德，過去是殲敵於外，現在變成城鎮戰，就是賴清德搞出來的。

趙少康指出，老共一年國防預算8兆，台灣一年6000億怎麼比，抗中不能保台，要靠民主才能保台灣，台灣2300萬人都喜歡現在的生活，大陸14億人羨慕嚮往台灣民主制度，老共有再多飛彈都不敢打台灣。

趙少康說，台灣本來是民主燈塔，但大罷免不是民主，民主是把國民黨北市黨部主委關起來，還是把新北黨部幹部起訴，民眾黨主席現在還關起來關快一年，這不是民主，這是司法迫害。

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