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影／選前黃金周 罷團立法院周邊遊行齊聚晚會造勢

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
罷免三階投票進入倒數階段，這週末是選前黃金週，罷免團體今天集結濟南林森路口徒步掃街，繞行立法院周邊街道至「護國保台晚會」會場，民進黨秘書長林右昌（左五）也一同出席護國大遶境遊行隊伍。記者許正宏／攝影
罷免三階投票進入倒數階段，這週末是選前黃金週，罷免團體今天集結濟南林森路口徒步掃街，繞行立法院周邊街道至「護國保台晚會」會場，民進黨秘書長林右昌（左五）也一同出席護國大遶境遊行隊伍。記者許正宏／攝影

罷免三階投票進入倒數階段，這週末是選前黃金週，罷免團體今天集結在濟南林森路口，在台北市徒步掃街與護國大遶境隊伍合體，一同繞行立法院周邊街道，直至「護國保台晚會」會場，民進黨秘書長林右昌也一同出席護國大遶境遊行隊伍，一路上他們高喊「大罷免 大成功」、「726出門投下同意罷免」等口號，沿途也有不少車輛、民眾比出贊同的手勢，林右昌也揮手回應。

罷免三階投票進入倒數階段，這週末是選前黃金週，罷免團體今天集結濟南林森路口徒步掃街，繞行立法院周邊街道至「護國保台晚會」會場，一路上他們高喊「大罷免 大成功」、「726出門投下同意罷免」等口號。記者許正宏／攝影
罷免三階投票進入倒數階段，這週末是選前黃金週，罷免團體今天集結濟南林森路口徒步掃街，繞行立法院周邊街道至「護國保台晚會」會場，一路上他們高喊「大罷免 大成功」、「726出門投下同意罷免」等口號。記者許正宏／攝影
罷免三階投票進入倒數階段，這週末是選前黃金週，罷免團體今天集結濟南林森路口徒步掃街，繞行立法院周邊街道至「護國保台晚會」會場，民進黨秘書長林右昌（右）也出席護國大遶境遊行隊伍，沿途也有不少車輛、民眾比出贊同的手勢，林右昌也揮手回應。記者許正宏／攝影
罷免三階投票進入倒數階段，這週末是選前黃金週，罷免團體今天集結濟南林森路口徒步掃街，繞行立法院周邊街道至「護國保台晚會」會場，民進黨秘書長林右昌（右）也出席護國大遶境遊行隊伍，沿途也有不少車輛、民眾比出贊同的手勢，林右昌也揮手回應。記者許正宏／攝影

罷團 罷免 立法院

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