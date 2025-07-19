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「民主懸崖旁」韓國瑜嘆逐漸獨裁 侯友宜疾呼：不出來投票台灣去了了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜、朱立倫與侯友宜皆批評民進黨。記者李定宇／攝影
反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜、朱立倫與侯友宜皆批評民進黨。記者李定宇／攝影

反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜侯友宜批評民進黨，韓國瑜稱民進黨讓台灣民主很危險在懸崖旁，新北市長侯友宜則表示現在是台灣政治最黑暗時間，不出來投票台灣就去了了。

韓國瑜表示，台灣逐漸走向獨裁，台灣民主走到懸崖旁邊，向民眾喊手上選票要投不同意罷免，要挽救台灣，要告訴民進黨走向獨裁不可能，最後下一個禮拜時間，從板橋倒打出去。

國民黨主席朱立倫表示，民進黨立委也有為人父母，卻能容忍小朋友七歲以下被虐殺致死不能判死刑，民進黨的立委全部投反對票，一定是賴清德示意，所以民進黨全部不同意。上禮拜要拚經濟救經濟，要普發一萬元，這錢是過去這些年台灣人超徵的稅收全部1.8兆，結果民進黨一堆理由裝窮、賴帳不發一萬元，蔡英文前總統兩年前做得到，為何賴清德做不到。表示民眾要向賴清德說不同意。

新北市長侯友宜則說，藍委在立院爭取財源讓財劃法通過是對的事，80歲以上免做巴氏量表也是藍委爭取，他們都在跟中央溝通、監督，包含軌道建設、汙水下水道，這些好立委在南部打拚卻都被否定，所以要站出來不同意罷免。

侯友宜說，新北市看到中南部風災自動去幫忙，沒有分你我，中央面對災民屋頂都被掀走卻不照顧他們，難怪中南部的人生氣，所以他們才會跟自己說要更打拚，台灣需要包容的力量互相說好話，中華民國台灣是我們家有什麼好分，每天罷免是要罷什麼免，勞民傷財浪費時間，沒必要這樣做。

侯友宜說，國民黨立委都很認真監督政府，若變一黨獨大這國家就是獨裁，為了自由要站出來，現在是台灣政治最黑暗時間，不出來投票台灣就去了了。

反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜、朱立倫與侯友宜皆批評民進黨。記者李定宇／攝影
反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜、朱立倫與侯友宜皆批評民進黨。記者李定宇／攝影
反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜、朱立倫與侯友宜皆批評民進黨。記者李定宇／攝影
反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜、朱立倫與侯友宜皆批評民進黨。記者李定宇／攝影

韓國瑜 罷免 國民黨 侯友宜

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