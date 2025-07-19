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「好人沉默壞人繼續囂張」 中南部女性首長反罷免：成功一萬塊在手中

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨今天舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會。記者葉信菉／攝影
國民黨今天舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會。記者葉信菉／攝影

國民黨今天在新北市板橋區舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」造勢，包括雲林縣長張麗善、嘉義縣長黃敏惠與彰化縣長王惠美都到場助講，她們認為，無差別罷免就是濫用罷免權，如果好人沉默，壞人就會繼續囂張，如果罷免成功，1萬塊會變成空，反罷免成功，一萬塊就在手中。

張麗善指出，新北市有超過80萬雲林鄉親，她都拜託侯友宜市長幫忙照顧雲林鄉親，雲林鄉親最重情重義，希望所有鄉親要勇敢站出來，7月26日投下不同意罷免票。

張麗善說，她做過第6屆、第9屆立委，當時都是在野黨，每次舉手舉腳都輸人，這次好不容易過半，才有辦法讓台灣公糧收購價格調整，照顧全台糧倉雲林。

張麗善說，因為透過多數決才有辦法站在這裡服務鄉親，每個人都有四年任期，結果民進黨選輸不甘願，想要重來，無差別罷免就是濫用罷免權，這次次台灣要寫歷史，不可以讓民主倒退，如果好人沉默，壞人就會繼續囂張，一定要出來投下不同意罷免票，維持憲政。

嘉義市長黃敏惠說，這是上次風災過後，第一次離開嘉義市，她來到這裡是為了公平、為了正義，嘉義安定好了，一定要來感謝新北市長與所有鄉親對嘉義復原工作的支持。這次百年風災，包括桃園、台北、高雄、彰化、雲林不分藍綠、不分顏色大家都互相支援，這才是我們要的台灣。

彰化縣長王惠美則說，在野黨立委通過普發現金每人1萬元，但民進黨卻說是違憲，台灣正面臨嚴重挑戰，包括關稅問題，加上台幣的升值，過去做越多賺越多，現在做越多，賠越多，這1萬元，可以刺激台灣內部經濟。

王惠美說，過去大家都說台灣最美的風景是人民的友善，但曾幾何時台灣卻有一種氣氛，叫雜質、叫仇恨，這樣社會發展，對下一代絕對不健康，罷免如果成功，1萬塊就成空，反罷免成功，一萬塊就在手中。

黃敏惠 罷免 王惠美 民進黨 普發一萬 張麗善 國民黨

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