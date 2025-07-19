黃國昌聲援台中藍營立委 民進黨：罷免是民意選擇

民眾黨主席黃國昌今天到台中，與國民黨籍2名立委搭宣傳車掃街「反惡罷」；民進黨台中市黨部表示，藍白立委若沒有「毀憲亂政」公民團體也不會發起罷免，民進黨選擇與民眾站在一起。

黃國昌今天到台中分別與國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔搭乘掃街車宣傳反罷免。羅廷瑋表示，他感謝黃國昌到場聲援，這份支持不僅是鼓勵與肯定，更象徵在野力量在關鍵時刻選擇團結。廖偉翔則表示，台中是藍白合的示範區，藍白是為了國家、民主而合，團結一切力量就會贏。

黃國昌說，他今天陪同羅廷瑋與廖偉翔掃街「反惡罷」，拜託台中的鄉親，26日投下不同意票，「向總統賴清德專制獨裁的企圖心說不」。

民主進步黨台中市黨部主委許木桂接受電話訪問時表示，如果藍白立委沒有在立法院「毀憲亂政」、「濫刪預算」，公民團體也不會發起罷免，民進黨並未發起罷免，而是選擇與民眾站在一起。

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