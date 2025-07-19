新北反罷免造勢 侯友宜呼籲民眾團結
國民黨今天舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜等人一同率領國民黨立委出席，並高喊不同意罷免，
侯友宜表示國民黨的立委爭取了很多預算也通過了很多對地方有幫助的法案，結果民進黨全部把他們否定，台灣需要包容的力量，互相說好話團結起來，但這些年內鬥的太厲害，罷免勞民又傷財，罷免成功變成一黨獨大，期望大家為了民主自由站出來。
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