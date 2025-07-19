快訊

迴力鏢來了！川普想用「這理由」開除Fed主席鮑爾 結果反打到自己

中職／愛妻猝逝 魔鷹心碎告白「我的女王」 ：永遠愛著你

500碗2025／小吃派對市集串連9縣市人氣名店 不畏颱風開攤首日人潮絡繹不絕

新北反罷免造勢 侯友宜呼籲民眾團結

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
國民黨今天舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會，國民黨主席朱立倫（左）、立法院長韓國瑜（右）、新北市長侯友宜（中）一同率領國民黨立委出席，並高喊不同意罷免。記者葉信菉／攝影
國民黨今天舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會，國民黨主席朱立倫（左）、立法院長韓國瑜（右）、新北市長侯友宜（中）一同率領國民黨立委出席，並高喊不同意罷免。記者葉信菉／攝影

國民黨今天舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜等人一同率領國民黨立委出席，並高喊不同意罷免

侯友宜表示國民黨的立委爭取了很多預算也通過了很多對地方有幫助的法案，結果民進黨全部把他們否定，台灣需要包容的力量，互相說好話團結起來，但這些年內鬥的太厲害，罷免勞民又傷財，罷免成功變成一黨獨大，期望大家為了民主自由站出來。

國民黨今天舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會，參與民眾高喊不同意罷免。記者葉信菉／攝影
國民黨今天舉行「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會，參與民眾高喊不同意罷免。記者葉信菉／攝影

罷免 國民黨 侯友宜

延伸閱讀

影／李彥秀、廖先翔區域聯防催票 挺過惡罷的謝國樑首度站台力挺

影／侯友宜、謝國樑汐止催票 侯喊話民進黨兩岸不要說一套做一套

蕭美琴稱不挑釁、捍衛現狀 侯友宜：不要說一套做一套

王鴻薇口誤台灣是城市 侯友宜：中華民國是國家、台灣是家

相關新聞

韓國瑜風雨中車掃遭嗆「同意罷免」 他笑著拱手反應曝光

立法院長韓國瑜今天到花蓮為傅崐萁站台，兩人還併肩車掃，過程中雖遇罷團嗆聲高喊「同意罷免」，韓國瑜笑容不減仍頻頻拱手，最後...

罷免徐巧芯團體鼓吹「遷戶籍」…張斯綱直呼違法 再爆罷團反應

國民黨台北市議員張斯綱前天在臉書揭露一則影片，指控罷免立委徐巧芯團體發言人Roger，於去年12月一場活動宣講中，公然表...

「民主懸崖旁」韓國瑜嘆逐漸獨裁 侯友宜疾呼：不出來投票台灣去了了

反惡罷戰獨裁、不同意罷免北部黃金周造勢晚會今下午在板橋體育館進行，壓軸尾聲演講的韓國瑜與侯友宜批評民進黨，韓國瑜稱民進黨...

怒轟民進黨最大詐團 蔣萬安嗆賴清德為共諜道歉：否則談什麼團結信念

台北市長蔣萬安今天到新北反罷免造勢站台，他指出，前天他語重心長告訴賴清德總統，團結不要用講的，要有具體行動，賴清德也說團...

影／藍白破口？傳小草拱柯美蘭補選 黃國昌斥奧步：見縫插針大可不必

全台大罷免白熱化，傳出新竹部分小草醞釀等鄭正鈐被罷後，要讓民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭補選，地方憂成破口。對此，民眾黨主...

影／「刑法一百條對付在野」 黃國昌籲反罷：民主不是民進黨說了算

大罷免首波7月26日投票，民眾黨主席黃國昌今在台中反罷免時說，所有不分黨派的台灣人都應該要勇敢站出來，任何一個政黨企圖要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。