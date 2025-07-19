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新北反惡霸造勢火熱 突破2萬人到場
國民黨今天在新北市舉行反綠共救台灣、反惡罷救民主造勢，今天吸引不少來自各區民眾，雖然今天天氣不穩定，雨勢一波波，但民眾並未離去，主辦單位剛剛喊出現場已經突破2萬人，參與民眾高喊不同意罷免，氣氛火熱。
今天除了立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安到場，還有桃園市長張善政、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等執政縣市長也將到場助講，展現藍軍大團結。
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