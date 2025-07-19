反惡罷戰獨裁！劉和然批民進黨亂花錢 普發一萬根本不過分

國民黨今下午在板橋舉辦反惡罷 戰獨裁！「不同意罷免」北部黃金周造勢晚會，新北市副市長劉和然批評民進黨錢到處亂花，就像這次颱風過後南部海面都是光電板慘況。他表示民進黨超收稅1.8兆，一人發一萬現金根本不過分。

桃園市長張善政也批評，財劃法通過後桃園有6位立委也在罷免名單，加上雙北共16位在罷免名單。這些立委去年當選後發揮團隊戰力，讓財劃法通過後新北多374億、桃園多259億。財劃法說要修這麼多年，賴清德當台南市長也說要修卻沒修、鄭文燦小英男孩爭取財劃法重修也沒用，蔡英文8年立院都沒做，國民黨立委過半才趕快通過，大家都很需要這個錢。

張善政說，新北到桃園有捷運從林口到桃園，都需要錢來運作，通過財劃法沒錯，通過卻成罷免理由說破壞國家財政，若是這樣賴清德也破壞國家財政。該做的事立院通過都變成罪過、罷免理由，呼籲雙北及桃園16位立委一個都不能被罷免。

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