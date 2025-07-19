罷團護國大遶境回防台北 藍營陸戰掃街爭取支持

大罷免投票日前的超級黃金週，罷免團體「護國大遶境」今天回防台北市，晚間在青島東路辦晚會，盼續衝支持度；藍營由台北市長蔣萬安陪黨籍立委赴市場掃街，籲選民投不同意票。

24名國民黨立委罷免案7月26日投開票。由反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」4日從花蓮出發，車隊掃街今天上午選定松山區、信義區，下午至大安區、文山區，用車隊掃街繞行台北市全區，並於抵達台北市青島東路終點後，舉辦「護國保台晚會」。

罷團剷除黑芯代表接受聯訪說，透過相關罷免活動就是要讓市民了解，此次活動是為了愛及保護台灣非仇恨動員，希望在26日投票日衝出氣勢並創好成績，後續將馳援8月罷免投票活動。民進黨台北市黨部主委張茂楠等人也聲援罷免團體，罷團車隊掃街經過路線，多名綠營台北市議員與支持者都一起站在路口揮旗，力挺罷團。

藍營部分，台北市長蔣萬安今天陪同立委王鴻薇到南京公寓市場拜票，向民眾請託支持反惡罷，26日投不同意票，後續與立委徐巧芯等人參加國民黨台北市信義區黨部座談會，期間不斷發言質疑執政黨。

蔣萬安致詞時表示，民進黨現在要抓住權力，並破壞台灣的自由民主，如果大罷免得逞，台灣將只剩一種聲音，未來民眾不敢講話且再也沒監督的力量，所以26日一要出門投票，且到投票日前仍要持續拉票、催票。

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