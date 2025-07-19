怒轟民進黨最大詐團 蔣萬安嗆賴清德為共諜道歉：否則談什麼團結信念

台北市長蔣萬安今天到新北反罷免造勢站台，他指出，前天他語重心長告訴賴清德總統，團結不要用講的，要有具體行動，賴清德也說團結不是口號，要有具體行動，他認為，做人當然要有信念，要有信念就要為總統府、國安會養共諜出來道歉，如果做不到，談什麼信念？談什麼團結？

蔣萬安今天率領5名北市藍營立委到新北參與造勢活動，他指出，不管是新北市國民黨立委，還是台北市國民黨立委，或是各縣市優秀立委，都要全力支持，7月26日不畏風雨，一定要投下不同意罷免，一席都不能少、一席都不能掉。

蔣萬安說，反對罷免就是反對民進黨繼續惡搞，反對台灣社會繼續內耗，如果不出來投票，就讓民進黨得逞，台灣社會繼續被撕裂，人民繼續仇恨，要用手中這一票，讓社會回到安定，國家回到正軌。

蔣萬安感嘆，民進黨罷免罷到瘋掉，昨天竟有人說職棒球員沒有打假球的人認真，這對所有努力為棒球付出球員是最大汙辱，對所有熱愛棒球的球迷是最大羞辱，假球案是所有球迷心中永遠的痛，民進黨卻拿來政治操作，罷免到失去人性。

蔣萬安說，有人罷免罷到說大罷免是唯一生路，會把男人送到戰場換石油，女人、小孩會成為高官「行動器官庫」，民進黨17年前也說過，男生會找不到工作，女生會找不到丈夫，年輕人當兵要去黑龍江，但現在有人當兵去黑龍江嗎？民進黨就是最大詐騙集團。

蔣萬安說，民進黨霸道不顧災民，要災民自己去處理，今天災民懇求中央官員可不可以派國軍來協助，結果賴清德說要靠社區發揮力量，災民爬到屋頂上修理，有人已經摔下來不幸往生，民進黨為了罷免，不只失去人性，還極度冷血。

蔣萬安說，7月26日一定要投下不同意罷免，否則未來台灣民主只剩一種聲音，未來將沒有不同意見，沒有制衡的力量，中華民國引以為傲的民主將被民進黨踐踏消滅。

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