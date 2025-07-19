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陪同牛煦庭參香遭嗆秒回擊 盧秀燕說分明：愛台灣不是只有頭

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
台中市長盧秀燕今天上午陪同桃園第一選區立法委員牛煦庭到桃園鎮撫宮參香，表示待「大罷免大失敗」之後，會再陪同小牛回來還願。記者陳恩惠／攝影
台中市長盧秀燕今天上午陪同桃園第一選區立法委員牛煦庭到桃園鎮撫宮參香，表示待「大罷免大失敗」之後，會再陪同小牛回來還願。記者陳恩惠／攝影

台中市長盧秀燕今天上午陪桃園第一選區立法委員牛煦庭在桃園鎮撫宮參香前，遇民眾挑釁，她迅速回嗆，受訪時，盧批評民進黨將資源耗費在「口水戰」，應將重心放在南部災情，強調「愛台灣」不是只有口頭，而是有實際行動，呼籲支持「還稅於民、照顧弱勢，以及修法嚴懲虐童」的牛煦庭。

盧秀燕說，目前南部地區，包括嘉義、台南還有超過2萬戶家庭屋頂全毀，連炊事都成問題，然而號稱「愛台灣」的人卻未見實際行動投入救災；她質疑，台灣內部發生災情都無法妥善處理，一旦面臨更嚴峻的外部危險，這些人恐怕會「跑得比誰都快」。呼籲愛台灣，應該像「小牛」（牛煦庭）採取具體行動，顧及民生需求。

她提及，如今「還稅於民」的現金發放政策，以及虐童致死的刑責過輕等，立委牛煦庭富有正義感，不僅主張將溢收的稅分一半還稅於民，另還提案修法應將虐童致死者判處死刑或無期徒刑。然而民進黨全黨卻反對此類修法，認為民進黨的法律是在「保護壞人、保護虐童的人」，甚至聲稱這些人擁有「人權」，卻無視受害孩童的人權。

她最後疾呼，在地鄉親應支持真正能幫助弱勢、照顧幼兒、愛護民眾，並能還稅於民等政策，「小牛」目前選情艱困，作為「立法院媒體票選第1名優秀的委員」正遭受民進黨集中火力的攻擊，懇請民眾務必站出來支持，並在下周六投「不同意罷免」、留住「桃園第1名立委牛煦庭」。

台中市長盧秀燕今天上午陪同桃園第一選區立法委員牛煦庭先後到蘆竹五福宮、桃園鎮撫宮參香，表示待「大罷免大失敗」之後，會再陪同小牛回來還願。記者陳恩惠／攝影
台中市長盧秀燕今天上午陪同桃園第一選區立法委員牛煦庭先後到蘆竹五福宮、桃園鎮撫宮參香，表示待「大罷免大失敗」之後，會再陪同小牛回來還願。記者陳恩惠／攝影
盧秀燕大力疾呼，立委牛煦庭目前選情艱困，作為「立法院媒體票選第1名優秀的委員」正遭受民進黨集中火力的攻擊，懇請民眾務必出來支持、留住「桃園第1名立委」。記者陳恩惠／攝影
盧秀燕大力疾呼，立委牛煦庭目前選情艱困，作為「立法院媒體票選第1名優秀的委員」正遭受民進黨集中火力的攻擊，懇請民眾務必出來支持、留住「桃園第1名立委」。記者陳恩惠／攝影
台中市長盧秀燕今天上午陪同桃園第一選區立法委員牛煦庭上午抵達桃園鎮撫宮參香時，遭遇路過民眾嗆聲「盧秀燕妳怎麼不反共？」，她立刻以「有空在此喊，還不如趕快去南部救災！」回擊。記者陳恩惠／攝影
台中市長盧秀燕今天上午陪同桃園第一選區立法委員牛煦庭上午抵達桃園鎮撫宮參香時，遭遇路過民眾嗆聲「盧秀燕妳怎麼不反共？」，她立刻以「有空在此喊，還不如趕快去南部救災！」回擊。記者陳恩惠／攝影

罷免 盧秀燕 牛煦庭

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