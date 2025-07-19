新北反罷免造勢 馬英九：大罷免就是純粹政治鬥爭

國民黨今天在新北板橋舉行反惡罷新北愛國者行動，前總統馬英九今天到場站台表示，民進黨執政後，兩岸關係一夕變天，賴清德失職失能，發動大罷免根本就是政治鬥爭、惡性罷免，呼籲民眾一定要去投不同意票，表達對賴清德的不信賴，別讓惡霸民進黨囂張得逞，傷害台灣民主。

馬英九指出，近日大家都感到綠色恐怖破壞人權越來愈嚴重，不出來反抗台灣社會將會下向沈淪，賴清德賣台引戰，他沉痛抗議。

馬英九說，投下不同意罷免票，一起力挺肯做事、幫國家看緊荷包、推動國家建設的好立委，票投不同意、制衡更有力。

馬英九細數過去擔任總統期間，兩岸和平穩定，更簽署23項雙邊協議，並跟中共總書記習近平在新加坡、北京兩次會面，兩岸關係一直處於和平穩定繁榮狀態，結果民進黨執政一夕變天，台灣年輕人要延長兵役，為何賴清德做不到？

馬英九說，民進黨執政無能，只能玩玩這種難登大雅之堂的奧步，任內更將我們台灣護國神山台積電搬到美國，對美國推動關稅戰，賴總統更是不知所措、荒腔走板，總統還說搞罷免是要去除雜質，請賴總統告訴小老百姓，誰是雜質？誰該被去除？

馬英九說，不要讓惡霸民進黨囂張得逞、傷害台灣民主，一起表達對賴清德不信賴，726一定要堅定去投票。

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