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遭指亂刪農業部預算 丁學忠：勿抹黑

中央社／ 雲林縣19日電

民主進步黨籍立法委員陳秀寳、范雲今天表示，中國國民黨籍立委丁學忠在國會砍農業部預算不手軟，傷害雲林縣，已不適任；丁學忠說，希望宣講時不要帶抹黑、仇恨值到雲林。

陳秀寳、范雲與妃妃鐵馬隊下午騎自行車繞雲林虎尾鎮 區，向民眾訴求罷免雲林第1選舉區選出的丁學忠。

彰化縣第1選區選出的陳秀寳接受媒體聯訪表示，彰化與雲林都是農業縣，很多計畫仰賴中央政府預算浥注，但丁學忠不顧地方聲音、民眾需求，呼籲大家投同意罷免票。

母親來自雲林四湖鄉的范雲說，為雲林她必須站出來；丁學忠在立法院胡亂刪農業救災經費，且不尊重公民，竟以立法院開議為由，沒出席公辦電視罷免說明會，但丁學忠過往在國會根本沒認真開會。

丁學忠發布聲明表示，尊重包括罷免團體等民眾辦活動自由，會繼續專注爭取建設、服務選區，讓鄉親看到真正改變與進步，也一步一腳印向鄉親報告，上任1年為地方爭取超過新台幣56億元經費，從防洪、交通、醫療、農業到青年福利都有具體成果，持續爭取認同。

此外，有雲林麥寮鄉雷厝村民在網路發文指信箱被塞了30、40張投票通知單，卻沒自己的通知單；雲林選舉委員會表示，經查應是當地鄰長便宜行事，鄉公所已重新發送通知單。

罷免 丁學忠

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