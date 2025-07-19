未任職柯建銘喊罷免 盧秀燕轟秦檜追殺忠良：賴清德昏君

國民黨今天在新北板橋舉行反惡罷新北愛國者行動，台中市長盧秀燕今天站台時指出，去年1月15日委員們都還沒就職，民進黨立委柯建銘就已喊出要罷免藍營委員，完全是胡作非為、選輸翻桌，柯建銘想當院長，推動罷免就像是追殺忠良的秦檜，賴清德則是聽信秦檜的昏君，726一定要出來投不同意罷免。

盧秀燕指出，這次大罷免沒道理，去年2月1日才宣誓就職，柯建銘在就職前就說要罷免委員，是因為他不爽從前總統陳水扁、蔡英文時代，沒有辦法當上院長，這次國民黨選得不錯，他又沒辦法做，才推動大罷免。

盧秀燕說，今天柯建銘不滿國民黨委員刪預算，完全是莫須有罪名，好比秦檜追殺忠良，預算只是他們找的理由，她更說賴總統與卓院長不該像昏庸皇帝，讓柯建銘胡作非為，為了避免一黨獨大一定要讓大罷免大失敗。

盧秀燕也說，這次國民黨立委非常優秀，前不久通過兒童虐待致死應該判死刑，這才是是非、這才是正義，藍白聯手堅守社會正義、保護兒童，民進黨所有委員卻是為反對而反對，是保護壞人的惡魔黨。

盧秀燕也說，國民黨跟民眾黨將去年超收的稅金還稅於民，一人一萬元，把民眾繳納的稅金還回來，民進黨竟然全部投反對，這次罷免不是為了國民黨，而是為了救經濟，千萬一定要去投票。

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