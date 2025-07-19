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影／藍白破口？傳小草拱柯美蘭補選 黃國昌斥奧步：見縫插針大可不必
全台大罷免白熱化，傳出新竹部分小草醞釀等鄭正鈐被罷後，要讓民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭補選，地方憂成破口。對此，民眾黨主席黃國昌今在台中回應，726時間越近，各式各樣的奧步就會層出不窮，這一種見縫插針或者是挑撥離間的話，他鄭重地說「大可不必」。
黃國昌今早先陪同中六藍委羅廷瑋車掃，下午三時，陪同中四藍委廖偉翔車掃反罷免，展現「藍白合」氣勢。
廖偉翔說，要感謝黃國昌特別來到台中，這也代表的是台中一直是藍白合示範區，藍白為了國家而合，為了人民而合，為了民主而合，不管最終這個民進黨再怎麼樣全力地要來投入大罷免，相信台中人的智慧，相信台灣人民的智慧，他們都看在眼裡，只要團結一切的力量，出來投就會贏，讓台中再贏一次、讓民主再贏一次，讓我們中華民國、台灣再贏一次。
至於柯美蘭補選傳聞，黃國昌說，726時間越近，各式各樣的奧步就會層出不窮，這一種見縫插針或者是挑撥離間的話，「我鄭重地在這邊說，大可不必」。
黃國昌指出，在新竹、台中、台北、新北，民眾黨反對民進黨所發起的大惡罷，民眾黨號召所有不同黨派的人民，向民進黨這種專制獨裁的心態，清楚地說「不」，這一點無庸置疑，毫無任何挑撥的空間。
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