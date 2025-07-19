馬英九出席新北造勢晚會 痛批賴清德失職
前總統馬英九今天出席國民黨「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會，他表示希望大家能夠表達對國民黨立委的支持，投下不同意罷免票。
馬英九表示，他當中華民國總統後執政了八年，可以跟中共總書記習近平在新加坡與北京兩次會面，使得兩岸關係一直處於一種和平穩定與繁榮的狀態，為什麼換了民進黨執政兩岸關係就開始不穩定與惡化。他質疑這是因為賴清德總統本人的失職。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言