馬英九出席新北造勢晚會 痛批賴清德失職

前總統馬英九今天出席國民黨「反綠共救台灣、反惡罷救民主」新北場造勢晚會，他表示希望大家能夠表達對國民黨立委的支持，投下不同意罷免票。

馬英九表示，他當中華民國總統後執政了八年，可以跟中共總書記習近平在新加坡與北京兩次會面，使得兩岸關係一直處於一種和平穩定與繁榮的狀態，為什麼換了民進黨執政兩岸關係就開始不穩定與惡化。他質疑這是因為賴清德總統本人的失職。

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