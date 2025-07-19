韓國瑜為洪孟楷站台 批大罷免是政治屠殺

7月26日是「大罷免」投票日，立委洪孟楷今找立法院長韓國瑜到泰山參拜，車隊掃街，拜託鄉親投下不同意罷免票。韓國瑜致詞時批評，把所有藍營立委罷免，這是政治屠殺，投票當日鄉親要站出來，當洪孟楷的後盾。

韓國瑜、新北市議員宋明宗今天陪同洪孟楷到泰山下泰山巖參拜，不少民眾說「一個小時前就來廟前等」，就為看一眼韓國瑜，還有民眾找韓國瑜簽名。韓國瑜準備致詞時，有民眾大喊「院長我愛你」，韓國瑜逗趣回應「希望他的長相沒有讓大家失望」，讓全場哄堂大笑。

韓國瑜表示，今天來給顯應祖師爺上香祈福，從清朝起200多年來，照顧在地鄉親，保佑善良的民眾，幫助五穀豐收，大家都知道老天爺在看，顯應祖師爺也在看，洪孟楷是最認真的立委，東北角那麼大，就只有一位立委，就是大家的心肝寶貝。

韓國瑜說，洪孟楷要代表地方，在立法院監督政府，爭取地方建設，要為不公不義發聲，地方議員只要顧路平燈亮水溝通，柴米油鹽醬醋茶，做好就好，國會立委要看到國家發展的重大政策，台灣面臨的重大危機，國際情勢變化，大力建設地方，監督政府。

韓國瑜表示，院長要做好三項工作，包含主持院會，朝野協商，每一次跟民進黨團總召柯建銘吵起來，兩個老禿頭男人吵來吵去，還要接待外賓。每個立委不光代表地方，還要有高度了解台灣的未來。洪邁凱不論地方建設或是中央問政，都是超越黨派認同，連民眾黨主席黃國昌都誇獎，所以726當天，鄉親都要出來投票。

「哪有國家的執政黨，用國家資源，把31席藍營立委全部罷免，不分好壞」，韓國瑜批評，這哪叫民主，這叫政治鬥爭，政治屠殺，反對黨全部打死，只剩一個黨，過去3、40年打拚的民主，只有一個黨掌握總統府、立法院、行政院、司法院、考試院跟監察院，用網軍控制一切，資源沒有辦法監督，台灣到底在搞什麼？726要拜託大家要做洪孟楷的後盾，投不同意罷免票，大家告訴大家，要把優秀立委留在立院。 7月26日是「大罷免」投票日，立委洪孟楷今找立法院長韓國瑜到泰山參拜，車隊掃街，拜託鄉親投下不同意罷免票。記者江婉儀／攝影 7月26日是「大罷免」投票日，立委洪孟楷今找立法院長韓國瑜到泰山參拜，車隊掃街，拜託鄉親投下不同意罷免票。記者江婉儀／攝影 7月26日是「大罷免」投票日，立委洪孟楷今找立法院長韓國瑜到泰山參拜，車隊掃街，拜託鄉親投下不同意罷免票。記者江婉儀／攝影 7月26日是「大罷免」投票日，立委洪孟楷今找立法院長韓國瑜到泰山參拜，車隊掃街，拜託鄉親投下不同意罷免票。記者江婉儀／攝影

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