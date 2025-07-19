影／「刑法一百條對付在野」 黃國昌籲反罷：民主不是民進黨說了算
大罷免首波7月26日投票，民眾黨主席黃國昌今在台中反罷免時說，所有不分黨派的台灣人都應該要勇敢站出來，任何一個政黨企圖要走向專制獨裁的老路，甚至要用「刑法一百條」對付在野黨立委，所有台灣人民都要清楚告訴民進黨，人民才是國家的主人，民主不是民進黨說了算。
黃國昌今早先陪同中六藍委羅廷瑋車掃，下午三時，陪同中四藍委廖偉翔車掃反罷免，展現「藍白合」氣勢。
被問及黃國昌曾是「時代力量」黨主席、立委，是否會影響藍白合？黃國昌說，現在最重要的事情是所有不分黨派的台灣人都應該要勇敢站出來，因為任何一個政黨企圖要走向專制獨裁的老路，甚至要用「刑法一百條」對付在野黨立委，這種可怕的言語都出來的時候，所有台灣人民都要清楚告訴民進黨、告訴賴清德政府，人民才是國家的主人、民主不是民進黨說了算。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言