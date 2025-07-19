快訊

公車撞死名醫 北市依這「關鍵原因」罰業者9萬、吊銷駕駛駕照

颱風薇帕遠離！氣象署17:30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

影／「刑法一百條對付在野」 黃國昌籲反罷：民主不是民進黨說了算

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影

罷免首波7月26日投票，民眾黨主席黃國昌今在台中反罷免時說，所有不分黨派的台灣人都應該要勇敢站出來，任何一個政黨企圖要走向專制獨裁的老路，甚至要用「刑法一百條」對付在野黨立委，所有台灣人民都要清楚告訴民進黨，人民才是國家的主人，民主不是民進黨說了算。

黃國昌今早先陪同中六藍委羅廷瑋車掃，下午三時，陪同中四藍委廖偉翔車掃反罷免，展現「藍白合」氣勢。

被問及黃國昌曾是「時代力量」黨主席、立委，是否會影響藍白合？黃國昌說，現在最重要的事情是所有不分黨派的台灣人都應該要勇敢站出來，因為任何一個政黨企圖要走向專制獨裁的老路，甚至要用「刑法一百條」對付在野黨立委，這種可怕的言語都出來的時候，所有台灣人民都要清楚告訴民進黨、告訴賴清德政府，人民才是國家的主人、民主不是民進黨說了算。

民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影

黃國昌 罷免 民進黨 刑法一百條

延伸閱讀

影／藍白合反罷免 黃國昌：用選票向總統專制獨裁企圖心說不

823核三公投白營拉來童子賢 黃國昌曝「他沒猶豫馬上答應」

昨一起通過剴剴條款 黃國昌今台中合體羅廷瑋車掃反罷

梁文傑稱「當年黃國昌是現在沈伯洋」黃國昌：岳父從未在中國做生意

相關新聞

韓國瑜風雨中車掃遭嗆「同意罷免」 他笑著拱手反應曝光

立法院長韓國瑜今天到花蓮為傅崐萁站台，兩人還併肩車掃，過程中雖遇罷團嗆聲高喊「同意罷免」，韓國瑜笑容不減仍頻頻拱手，最後...

怒轟民進黨最大詐團 蔣萬安嗆賴清德為共諜道歉：否則談什麼團結信念

台北市長蔣萬安今天到新北反罷免造勢站台，他指出，前天他語重心長告訴賴清德總統，團結不要用講的，要有具體行動，賴清德也說團...

影／藍白破口？傳小草拱柯美蘭補選 黃國昌斥奧步：見縫插針大可不必

全台大罷免白熱化，傳出新竹部分小草醞釀等鄭正鈐被罷後，要讓民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭補選，地方憂成破口。對此，民眾黨主...

影／「刑法一百條對付在野」 黃國昌籲反罷：民主不是民進黨說了算

大罷免首波7月26日投票，民眾黨主席黃國昌今在台中反罷免時說，所有不分黨派的台灣人都應該要勇敢站出來，任何一個政黨企圖要...

台南水深火熱 蔣萬安建議賴清德「拿對付在野黨十分之一力氣救災」

投票前黃金周，台北市長蔣萬安上午參加北市信義區黨部座談，針對民進黨大罷免，蔣萬安指出，現在台南很多的災民無電可用，家園泡...

陪同參香遭嗆立刻回擊 媽媽市長盧秀燕說分明

台中市長盧秀燕今天上午陪桃園第一選區立法委員牛煦庭在桃園鎮撫宮參香前，遇民眾挑釁，她迅速回嗆，受訪時，盧批評民進黨將資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。