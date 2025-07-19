影／「刑法一百條對付在野」 黃國昌籲反罷：民主不是民進黨說了算

大罷免首波7月26日投票，民眾黨主席黃國昌今在台中反罷免時說，所有不分黨派的台灣人都應該要勇敢站出來，任何一個政黨企圖要走向專制獨裁的老路，甚至要用「刑法一百條」對付在野黨立委，所有台灣人民都要清楚告訴民進黨，人民才是國家的主人，民主不是民進黨說了算。

黃國昌今早先陪同中六藍委羅廷瑋車掃，下午三時，陪同中四藍委廖偉翔車掃反罷免，展現「藍白合」氣勢。

被問及黃國昌曾是「時代力量」黨主席、立委，是否會影響藍白合？黃國昌說，現在最重要的事情是所有不分黨派的台灣人都應該要勇敢站出來，因為任何一個政黨企圖要走向專制獨裁的老路，甚至要用「刑法一百條」對付在野黨立委，這種可怕的言語都出來的時候，所有台灣人民都要清楚告訴民進黨、告訴賴清德政府，人民才是國家的主人、民主不是民進黨說了算。 民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影

商品推薦