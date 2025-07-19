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選前黃金周漢子禿子燕子新北齊聚 活動未開始已破萬人

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨今天選在板橋第一運動場前辦「新北愛國者行動」，現場聚集不少民眾。記者葉德正／攝影
國民黨今天選在板橋第一運動場前辦「新北愛國者行動」，現場聚集不少民眾。記者葉德正／攝影

7月19日黃金周，國民黨今天選在板橋第一運動場前辦「新北愛國者行動」，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安，「禿子」、「燕子」、「漢子」、「王子」合體，凝聚藍營氣勢，催出更多不同意罷免票，活動下午四點開始，但政治人物尚未現身現場已經塞滿超過萬人入場，氣氛熱絡。

今天還有桃園市長張善政、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等執政縣市長也將到場助講，展現藍軍大團結。

韓國瑜 罷免 盧秀燕 國民黨 侯友宜

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