影／藍白合反罷免 黃國昌：用選票向總統專制獨裁企圖心說不

大罷免首波7月26日投票，民眾黨主席黃國昌今赴台中，陪同首波遭罷的國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔車掃反罷免。黃國昌說，民進黨發動大惡罷，是「選輸翻桌」，甚至走向專制集權。他號召支持者用「不同意罷免」，清楚的向賴清德總統專制獨裁的企圖心說不。

黃國昌今早先陪同中六藍委羅廷瑋車掃，下午三時，陪同中四藍委廖偉翔車掃反罷免，展現「藍白合」氣勢。

黃國昌說，面對民進黨發動大惡罷，今陪同羅廷瑋、廖偉翔反惡罷，羅廖兩人都是新生代優秀立委，在國會與民眾黨合作，推動很多福國利民法案，民進黨現在是「選輸翻桌」，甚至走向專制集權。

黃國昌指出，民進黨一黨獨大、民進黨說了就算這樣一個社會，發動大罷免，他今天特別來台中，號召支持者下周六一定要出來投票，用「不同意罷免」，清楚的向賴清德總統專制獨裁的企圖心說「不」。 民眾黨主席黃國昌（左）今天下午陪同首波遭罷投票的藍委廖偉翔（右）車掃反罷免。記者趙容萱／攝影

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