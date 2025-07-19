韓國瑜風雨中車掃遭嗆「同意罷免」 他笑著拱手反應曝光

立法院長韓國瑜今天到花蓮為傅崐萁站台，兩人還併肩車掃，過程中雖遇罷團嗆聲高喊「同意罷免」，韓國瑜笑容不減仍頻頻拱手，最後還比出讚，讓網友大讚「有風度」；另一方面，綠營批傅不關心花蓮受豪雨威脅，只是忙著救選情，傅崐萁說，縣府與災防中心已做好防災準備，各司其職。

罷免投票前最後一周，雖然「薇帕」颱風發布海警，花蓮下起陣陣大雨，罷免、反罷免雙方仍卯足勁全力催票。國民黨在吉安國中舉辦反惡罷宣講有不少支持者到場，無黨籍縣議員楊華美則於晚間在市區日出大道舉辦「守護花蓮、不枉此事」晚會，以音樂、戲劇、短講、市集，呈現對家鄉的美好想像。

韓國瑜日前原定到花蓮車掃，因為蘇花公路事故塞車無法及時趕到而取消，今天在上台宣講前特地陪著傅崐萁在花蓮、吉安車掃，雖然風雨不小，過程還遇到罷團人員嗆聲，韓國瑜始終笑容滿面，頻頻拱手，最後還向罷團比個讚。

綠營批評韓國瑜在颱風天率大軍助陣反罷免，縣議員張美慧在臉書發文指「基層救災人員忙著搶救災，傅崐萁忙著救選情」，傅是花蓮唯一一席區域立委，不關心花蓮受豪雨威脅，只擔心自己被罷免，找大軍壓境為自己助陣。

傅崐萁回應，防災有縣長徐榛蔚坐鎮，花蓮縣府與災防中心都已做好完全準備，這就是各司其職。他身為國會議員，要讓人民知道有哪些權益，一切依法，若是災害應變中心一級開設或發布陸上警報，一切都會停止，請民進黨不要過度扭曲。

傅崐萁壓軸宣講，表示民進黨發起惡罷是為獨裁，因為柯建銘想當立法院長就沒收去年全國1月13日的選舉結果。立法院修正財劃法，讓全國人民都能獲益，花蓮每年新增161億補助，將造福65歲老人健保免費、老人裝假牙補助、幼稚園到國高中大學學費全免、青年購屋利息補貼等，另民進黨政府4年超徵1兆8000億元，國民黨支持普發1萬元還稅於民。 罷免投票前最後黃金周，立法院長韓國瑜（右五）今與大批黨籍立委、議員到花蓮為傅崐萁（右四）助陣。記者王燕華／攝影

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