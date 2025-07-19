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台南水深火熱 蔣萬安建議賴清德「拿對付在野黨十分之一力氣救災」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
投票前黃金周，台北市長蔣萬安上午參加北市信義區黨部座談。圖／立委徐巧芯辦公室提供
投票前黃金周，台北市長蔣萬安上午參加北市信義區黨部座談。圖／立委徐巧芯辦公室提供

投票前黃金周，台北市長蔣萬安上午參加北市信義區黨部座談，針對民進黨大罷免，蔣萬安指出，現在台南很多的災民無電可用，家園泡在水裡，如果賴清德總統把對付在野黨的力氣，十分之一拿去救災，台南的鄉親不會還水深火熱。

蔣萬安反惡罷，上午與立委徐巧芯、市議員秦慧珠出席國民黨退伍軍人服務工作委員會、台北市信義區黨部舉辦座談會。蔣萬安指出，民進黨不公不義，現在要權力一把抓，要把台灣自由民主破壞殆盡，如果民進黨的大罷免得逞，台灣只剩一種聲音，未來大家不敢講話，再也沒有監督的力量，再也不會有不同的聲音，有不同意見，就會被民進黨司法追殺，被認為是要被打掉的雜質，台灣的民主將再也不見。

蔣萬安說，他拜託大家要堅定抵擋民進黨一黨獨大，下周六定一要出來投票，還要拉票、催票，告訴賴清德「我們不同意」不同意賴清德只搞政治不做正事，不同意賴清德把不同意的人，說成是要被打掉的雜質，不同意賴清德選輸就翻桌，還用納稅的錢，陪民進黨重選。

蔣萬安也說，現在台南很多的災民還無電可用，家園還泡在水裡，如果賴清德把對付在野黨的力氣，十分之一拿去救災，台南的鄉親不會還水深火熱，若賴清德把對付在野黨力氣十分之一，好好的照顧民生經濟，今天不會到現在，面對美國可能課以高關稅，毫無頭緒。

蔣萬安 罷免

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