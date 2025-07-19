盧秀燕反罷免籲出門投票 莫讓民進黨掌國會大權
國民黨台中市長盧秀燕今天到桃園替立委萬美玲、牛煦庭站台反罷免，稍早在桃園景福宮參香祈福，近15分鐘宣講直批民進黨不顧民生經濟，還想透過罷免達到一黨獨大目的，呼籲支持者要出門投「不同意罷免」，讓好立委繼續留在國會。
盧秀燕今天上午近12時抵達景福宮，在地婦女團體夾道歡迎，後來就近到周邊小吃店用餐，店內其他客人看見也驚訝不已，紛紛拿出手機拍照，店家與客人也拿出白紙請盧簽名留念，而盧也欣然同意，還留言「超級好吃」，展現超高人氣與十足親和力。
盧秀燕表示，萬美玲曾對她說罷免案是人生最困難關卡之一，希望她能幫忙站台，所以她就來了。今天到景福宮參香除了尋求神明幫忙，也需要大家幫忙，萬美玲是她見過最認真的立委，民眾的心聲都有在聽，桃園的建設也爭取不少。立委做不好就淘汰，萬美玲能連選連任，代表她很優秀，但她做得好，民進黨卻要罷免，選輸就翻桌。
盧秀燕說，民進黨過去有很長一段時間主持國會，前後有蘇嘉全和游錫坤擔任立法院長，現在柯建銘想做卻做不到，就想搞罷免。大家可以注意看，頭一個站出來喊罷免的就是柯建銘，柯建銘甚至說選完第一天就想要罷免，實在沒道理。
盧秀燕也說，民主政治不能一黨獨大，如果讓柯建銘做立法院長，對國會形象會好嗎？所以大家一定要站出來反罷免，讓柯建銘知道，不能因為他一人之私，誤了整個國家。
另外，台灣現在的形勢也很辛苦，對外要面對關稅、匯率問題，內部也有水電、民生物資漲價議題，政府應該要拚經濟，但南部這次風災2萬戶屋頂被掀翻，不見執政黨把心力放在救災，而是在搞罷免，「如果真的愛台灣，應該去救災」。
盧秀燕說，萬美玲長期關心教育與兒童老人福利，台灣前陣子發生幼童剴剴被虐死，國民黨提案修法，凌虐兒童致死可判死刑，以制裁壞人，結果民進黨喊人權所以投反對票，「壞人有人權，小孩沒有人權嗎？」民進黨已經沒有是非，如果讓這樣的政黨在立法院掌大權，那會是很恐怖的事情。
她也提到，國家去年超徵稅收5千億元，國民黨提案普發1萬元還稅於民，但民進黨也反對。1萬元對民眾生活影響很大，民進黨認為1萬元算什麼，但1家7口就有7萬元，9個人就有9萬元，還稅於民會沒有幫助嗎？柯建民說罷免成功就要取消這個政策，還假於民的5天假也會沒有，所以這次的選舉影響不只立委個人，而是大家的事，一定要出來投票。
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