嘉義非罷免區 投票前罷團「嘉人義起」站街頭拜票

嘉義非罷免區，今天投票前黃金周末，嘉義公民團體「嘉人義起」站在嘉義市鬧區，展開罷免宣講行動，向往來遊客及市民說明罷免訴求，呼籲罷免選區的公民們，踴躍投下同意罷免票，捍衛民生、守護民主。

「嘉人義起」發起人曾奕豪說，民眾平日忙於柴米油鹽醬醋茶，無暇關心政治，因此才需要民意代表在國會中發聲、爭取民眾權益。然而，當立委在國會怠忽職守、罔顧民生，人民有責任站出來，行使憲法賦予的罷免權，要求不適任者下台負責。

雖然嘉義不是罷免區，但嘉義人同樣選擇站出來，因為立法院的預算刪減與立委的問政品質，對全台灣民生都息息相關，不分選區、人人有感，所以嘉義人願意以實際行動，支持罷免行動，守護國家民主與民生。

曾奕豪呼籲，26日罷免票，攸關的不僅是罷免立委，更是國家未來發展方向與民生穩定的價值抉擇，勇敢投下同意罷免票，用行動讓立法院回歸正軌，以實際行動守護台灣的民主與生活。

嘉義非罷免區，嘉義公民團體「嘉人義起」在嘉義市鬧區，展開罷免宣講行動，呼籲罷免選區的公民們，踴躍投下同意罷免票，捍衛民生、守護民主。圖／嘉人義起提供 嘉義非罷免區，嘉義公民團體「嘉人義起」在嘉義市鬧區，展開罷免宣講行動，呼籲罷免選區的公民們，踴躍投下同意罷免票，捍衛民生、守護民主。圖／嘉人義起提供 嘉義非罷免區，嘉義公民團體「嘉人義起」在嘉義市鬧區，展開罷免宣講行動，呼籲罷免選區的公民們，踴躍投下同意罷免票，捍衛民生、守護民主。圖／嘉人義起提供

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