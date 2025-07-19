曹興誠「職棒假球說」大翻車 傅崐萁：玷汙國球、全民譴責
罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠昨在罷免說明會批評藍委時指「職棒裡打假球的人比正規打球的人更認真」，一秒惹怒棒球迷。國民黨立院黨團總召傅崐萁怒批，「不要玷汙我們的國球」。
傅崐萁熱愛棒球，還曾在中華職棒移師花蓮比賽時站上投手丘開球，猛飆球速，球技獲得肯定。他今天被問到曹興誠昨說職棒打假球一事，表示棒球是國球，希望任何人都不要來玷汙棒球。
傅說，棒球是國球，在台灣不分黨派全力支持，也在國際賽場為台灣拿下很多的殊榮，讓全世界體壇重視、尊敬台灣，這就是我們的棒球。
他批評，曹興誠的政治立場一下子親共，一下子反共，一下子是新加坡人，一下子又是台灣人，不曉得曹興誠跟賴清德總統有什麼私下的協議，或是給曹什麼樣的利益，但曹這樣站出來汙衊國球，應該要全民譴責，不要玷汙我們的國球。
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