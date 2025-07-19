鄰長偷懶？罷免投票倒數 麥寮鄉民怨沒收到通知單：40張別人家的
首波罷免案將於7月26日投票，國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在罷免之列，昨天麥寮鄉有民眾在臉書反映尚未收到投票通知單，反倒自家信箱被塞了3、40張別人家的通知單，雲林縣選委會總幹事蕭德恕表示，經了解可能是當地鄰長便宜行事，鄉公所昨已向住戶說明，並重新發送投票通知單。
有民眾昨在臉書社群「我是麥寮人」發文，指當地鄰長將別人家的罷免通知單塞在他家信箱，數量約有3、40張，卻沒有他家的通知單，發文下也有民眾留言自家信箱也被塞別人的通知單，不知道自家通知單流落何處。
雲林縣選舉委員會總幹事蕭德恕表示，依據中選會規定，投票通知單及罷免公報必須在投票日前二天發送到各戶，雲林縣第一選區有11鄉鎮，近日已陸續發放，昨天麥寮鄉公所已發送到各村里，由各鄰長協助發送。
民眾反映未收到通知單，經了解，疑當地鄰長便宜行事，未按照家戶發送，鄉公所接獲反映，已派員前往跟住戶說明，並重新發送投票通知單。
雲林縣選舉委員會表示，丁學忠罷免案有投票資格的公民有27萬1700人、罷免成功門檻為6萬7925人，26日當天有321處投開票所，當天上午8時至下午4時投票，預計投票截止後約一小時後完成開票。投票時請攜帶身分證、印章及投票通知單。
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