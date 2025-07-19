媽媽市長盧秀燕今陪立委牛煦庭桃園參香挨嗆 她回嗆：去救災啦

距離罷免投票日726進入「選前黃金周」台中市長盧秀燕今早北上桃園，陪桃一立委牛煦庭到蘆竹五福宮、桃園鎮撫宮參香，遇民眾鬧事喊「怎不反共？」她立刻回嗆「去救災啦！」

這名男子是趁台中市長盧秀燕和立委牛煦庭的座車抵達後，突然出現在鎮撫宮前，對著正忙著向地方民代、宮廟主委握手寒暄時，以雙手圈成喇叭狀，𡚒力大喊「盧秀燕妳怎麼不反共？」

媽媽市長也不是好惹的，邊握手打招呼也回身大嗆「去救災啦！」在踏入鎮撫宮前又再度以閩南語回嗆「有空在這邊喊，還不如趕快去南部救災！」機智反應讓人忍不住比個「讚」。 反罷免投票進入黃金周，台中市長盧秀燕今天早上陪同桃園立委牛煦庭，前往桃園鎮撫宮參香，突遇民眾嗆聲「妳怎麼不反共？」她立刻以「去南部救災啦！」回嗆，機智反應讓人忍不住比個「讚」。

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