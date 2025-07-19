聽新聞
0:00 / 0:00
媽媽市長盧秀燕今陪立委牛煦庭桃園參香挨嗆 她回嗆：去救災啦
距離罷免投票日726進入「選前黃金周」台中市長盧秀燕今早北上桃園，陪桃一立委牛煦庭到蘆竹五福宮、桃園鎮撫宮參香，遇民眾鬧事喊「怎不反共？」她立刻回嗆「去救災啦！」
這名男子是趁台中市長盧秀燕和立委牛煦庭的座車抵達後，突然出現在鎮撫宮前，對著正忙著向地方民代、宮廟主委握手寒暄時，以雙手圈成喇叭狀，𡚒力大喊「盧秀燕妳怎麼不反共？」
媽媽市長也不是好惹的，邊握手打招呼也回身大嗆「去救災啦！」在踏入鎮撫宮前又再度以閩南語回嗆「有空在這邊喊，還不如趕快去南部救災！」機智反應讓人忍不住比個「讚」。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言