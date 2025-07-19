蘇巧慧掃街批藍營：遇到台灣是個國家就嘴軟、遇到中國就腿軟

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今上午參加罷免活動，表示這次罷免活動是人民發起，針對不適任的立委、親中的立委，要把他們換掉。而國民黨的策略是把罷免活動變成政黨對決，目標對在賴清德就是政黨對決作法，目標就是希望讓大家忘記他們自己一年半來，種種匪夷所思、傾中、毀憲亂政的行為，所以希望大家不要上了國民黨的當。

針對立委王鴻薇講台灣是個城市，蘇巧慧批說台灣是國家，把台灣是一個國家這句話說出口很難嗎？說實在的，國民黨的人每次遇到台灣是個國家，這件事情就嘴軟，遇到中國就腿軟，王鴻薇昨天完美的詮釋了，公民的憤怒到底在哪哩，所以真真正正希望7月26日，大家可以站出來，換掉這些不適任的立委。

針對核三公投，蘇巧慧表示不管大眾對於核能的使用到底有什麼樣的看法都尊重，因為隨著時代的演變技術不同，對於核能有什麼樣的看法。但政府最重要的立場就是第一核能要安全；第二核廢料要有地方去；第三全民要有共識。這樣是民進黨一貫的策略，希望未來能夠把這些道理說得更清楚。

蘇巧慧說，民進黨全體黨公職都跟著公民團體一起到每一個罷區進行綿密的陸戰，用徒步的也好、用車隊的方式也好，就是希望能夠喚起每一位選民下周六能夠出門投下同意票，讓國會的秩序能夠恢復正常。新北市國民黨執政已經很久，在這幾這個罷區其實本來就不是民進黨的優勢區，所以從簽連署書就很困難，到三階，要能夠把同意票催出過門檻，甚至是高於不同意，她相信這更是一件非常艱難的事情。

另罷團代表哈維表示，希望有更多的民眾認知到這一次是台灣真正民主的危機。所以會透過這樣的方式，來喚起民眾民主意識。

大刪元團隊領銜人史書華表示，立委葉元之的綽號就是「葉凹之」，就是能凹就凹，2023年的質詢次數，葉元之說還沒當立委，可是那時候是議員，也是民意代表。他當立委上通告的次數雖然有下降，那是因為要開始罷免他，所以他上通告的次數才下降。

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