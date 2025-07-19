罷前之夜大拼場 將以常德街、徐州街分隔雙方人馬避免狹路相逢

7月26日的罷免投票活動來到選前黃金周，今天除有罷免方「反共護台志工聯盟」發起的護國大遶境回到青島東路外；罷前之夜（25日）罷免及反罷雙方，更將各在青島東路及相隔不到300公尺的凱達格蘭大道舉行活動，台北市警方不敢大意，屆時將以警力及阻材區隔雙方人馬。

7月26日是罷免投開票日，警政署在17日邀集各相關警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部舉行專案視訊會議，要求罷免活動期間比照總統、副總統及立法委員選舉等級，全程開設治安維護工作聯合指揮所，宣示嚴正執法及制裁暴力決心，及確保投票活動平安順利。

民進黨立委參與護國大遶境最終場，與罷團同行，除在台北市掃街外，今天晚上將在青島東路與濟南路舉行「護國保台晚會」，台北市警方對此安排百餘名警力維安，不過今天周遭區域，只有單一立場活動舉行，因此轄區警方預料會相對單純，較不會有衝突發生。

至於罷前之夜，罷團重返青島東路做最後催票，同時間國民黨將在凱道舉辦反惡罷晚會。

為避免雙方人馬狹路相逢甚至有擦槍走火的衝突發生，台北市警方初步規劃，預計常德街以南為反罷一方活動區域；徐州街以北則是罷免方勢力範圍，中間則以警力及阻材區隔雙方，至於警力人數布署及規劃，則還要數日後決定並視情況調整。

一名轄區警官表示，警方區隔雙方活動場域，預料不會有雙方大規模衝突的機會，但零星嗆聲、衝突可能難免，警方會加強維安及區隔，遇到衝突立即排除。中正區是政治活動舉行的重要地區，轄區警方都已習慣高張力對峙的動員場景，因此內心不會太過緊張。

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