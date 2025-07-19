快訊

現在快衝！Switch 2體驗會在大巨蛋 免費入場還能見瑪利歐、耀西一面

薇帕颱風環流進逼 台北市文山、中正區已出現8級陣風

中職／賽前憾事！「魔鷹」妻子搭機來台突然過世 退出明星賽

聽新聞
0:00 / 0:00

攜手藍力守竹市白根據地 小草醞拱柯美蘭補選立委恐成破口

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新竹雙罷攻防白熱化，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐「連動」無法避免，民眾黨內人士也說，要盡力加強藍白合，把在野陣營的票催到底。圖／聯合報系資料照
新竹雙罷攻防白熱化，新竹市長高虹安與立委鄭正鈐「連動」無法避免，民眾黨內人士也說，要盡力加強藍白合，把在野陣營的票催到底。圖／聯合報系資料照

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區，更是民眾黨必須守住的「城池」。白營人士表示，一旦市長高虹安被罷，民眾黨失去本島唯一執政縣市，民進黨直接派任市長，衝擊2026布局，且這次藍白連動無法避免。但少部分小草醞釀等鄭正鈐被罷後，要讓柯文哲胞妹柯美蘭補選，地方憂成破口。

白營人士談到新竹罷免一戰，表示即使高虹安已經退黨，但對於民眾黨內而言，仍是大家的夥伴，許多黨員都在新竹市府，包含代理事長邱臣遠、新竹市府發言人楊寶楨等人，一旦高虹安市長被罷免，民眾黨等於失去本島唯一執政縣市，民進黨還能直接派任市長，更是衝擊明年的縣市長布局。

該人士坦言，加上這次罷免是跟國民黨立委鄭正鈐一起，兩者的連動無法避免，但鄭的司法爭議不少，加上先前動員與各種負債爭議未解，一起綁定對於在地動員有好有壞，藍營有多少人願意支持鄭正鈐是未知數，但兩者綁定催出來的罷免同意票必定可觀，這絕對是困難的一役，只能盡力加強藍白合，把在野陣營的票催到底。

在野地方人士表示，新竹市的立委與市長都面臨到罷免，加強藍白合是必然的，上次縣市長選舉就是靠藍白合才能贏，這次若不合作必定會被各個擊破，尤其新竹市不同於其他縣市，是民進黨立院黨團總召柯建銘在背後操盤，在野陣營沒有樂觀機會。

該地方人士指出，且上次市長選票，高虹安拿9萬8121票，林耕仁拿3萬9391票，兩者加總超過13萬7千票，是綠營得票7萬7764票的近兩倍，也遠超這次罷免門檻25%的8萬7690票，綠營必須盡可能催出基本盤，才有機會跨過門檻，相對應在野只要有七成以上出來反罷，就能守下來。

不過，地方上卻傳出有少部分小草在醞釀要鄭正鈐票投同意罷免，等鄭正鈐被罷後，就可以讓柯美蘭去補選。民眾黨人士坦言，參與多場反罷免活動發現，小草們支持鄭的意願還是偏低，「連去幫忙拿手板，都會說要拿高虹安的，不要拿鄭正鈐的」，但這次藍白切割不了，若少部分人的想法擴大，恐會成為破口。

綠營人士則說，這次是讓新竹市民一次罷掉兩個充滿爭議政客的好機會，高虹安上任沒多久就被判貪汙有罪停職，還換邱臣遠當代理市長，整天只會製造仇恨跟出國，新竹不該是民眾黨的寄生基地，而鄭正鈐也不遑多讓，各種債務問題層出不窮，相信市民會做出正確選擇。

高虹安 罷免 柯美蘭

延伸閱讀

綠委林俊憲提袋遭爆中國製 鄭正鈐問綠營：要檢舉還是道歉？

爆林俊憲這件事 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

新竹公辦說明會罷團轟中共同路人 鄭正鈐回嗆綠奪權、清算

新竹雙罷說明會今登場 罷方批賣台、鄭正鈐轟浪費公帑

相關新聞

韓國瑜花蓮站台傅崐萁 轟民進黨大罷免「政治大屠殺」把反對黨殺光光

大罷免投票進入最後黃金周，立法院長韓國瑜今來花蓮助陣立委傅崐萁，韓國瑜說，民進黨用國家資源把藍軍立委全部罷免，這不是民主...

蔣萬安面諫賴清德「一家人槍口不對內」後 今再反惡罷合體三大咖

民進黨力促大罷免造成台灣社會兩極對立，台北市長蔣萬安日前面諫賴清德總統「一家人槍口絕不對內」，今將再實踐反惡罷，到雙北、...

綠指王鴻薇脫口台灣是「城市」 蔣萬安以賴清德這段話回擊

中央選舉委員會昨公辦電視罷免說明會，立委王鴻薇發言時指台灣是天災頻繁地的一個「城市」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，...

曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 蔣萬安：不要汙辱職棒球員

罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠昨在罷免說明會批評藍委時指「職棒裡打假球的人比正規打球的人更認真」，惹怒球迷。台北市長蔣萬安...

罷團電視說明會頻失言挨轟 徐巧芯：曹興誠「親中賣台始祖」

北市五藍委罷免電視說明會昨登場，部分領銜人引用錯誤內容並抹紅對手，「港湖除銹」領銜人鍾春德批藍委是「紅統立委」，稱若台灣...

冷眼集／罷團只剩恐中牌與造謠牌

距離大罷免第一波投票剩下一周時間，親綠罷免團體衝刺大罷免，開始出現不理性謾罵、恐嚇話語，甚至用錯誤資訊作為宣傳，不僅製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。