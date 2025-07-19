攜手藍力守竹市白根據地 小草醞拱柯美蘭補選立委恐成破口

新竹市是全台唯一立委、市長雙罷區，更是民眾黨必須守住的「城池」。白營人士表示，一旦市長高虹安被罷，民眾黨失去本島唯一執政縣市，民進黨直接派任市長，衝擊2026布局，且這次藍白連動無法避免。但少部分小草醞釀等鄭正鈐被罷後，要讓柯文哲胞妹柯美蘭補選，地方憂成破口。

白營人士談到新竹罷免一戰，表示即使高虹安已經退黨，但對於民眾黨內而言，仍是大家的夥伴，許多黨員都在新竹市府，包含代理事長邱臣遠、新竹市府發言人楊寶楨等人，一旦高虹安市長被罷免，民眾黨等於失去本島唯一執政縣市，民進黨還能直接派任市長，更是衝擊明年的縣市長布局。

該人士坦言，加上這次罷免是跟國民黨立委鄭正鈐一起，兩者的連動無法避免，但鄭的司法爭議不少，加上先前動員與各種負債爭議未解，一起綁定對於在地動員有好有壞，藍營有多少人願意支持鄭正鈐是未知數，但兩者綁定催出來的罷免同意票必定可觀，這絕對是困難的一役，只能盡力加強藍白合，把在野陣營的票催到底。

在野地方人士表示，新竹市的立委與市長都面臨到罷免，加強藍白合是必然的，上次縣市長選舉就是靠藍白合才能贏，這次若不合作必定會被各個擊破，尤其新竹市不同於其他縣市，是民進黨立院黨團總召柯建銘在背後操盤，在野陣營沒有樂觀機會。

該地方人士指出，且上次市長選票，高虹安拿9萬8121票，林耕仁拿3萬9391票，兩者加總超過13萬7千票，是綠營得票7萬7764票的近兩倍，也遠超這次罷免門檻25%的8萬7690票，綠營必須盡可能催出基本盤，才有機會跨過門檻，相對應在野只要有七成以上出來反罷，就能守下來。

不過，地方上卻傳出有少部分小草在醞釀要鄭正鈐票投同意罷免，等鄭正鈐被罷後，就可以讓柯美蘭去補選。民眾黨人士坦言，參與多場反罷免活動發現，小草們支持鄭的意願還是偏低，「連去幫忙拿手板，都會說要拿高虹安的，不要拿鄭正鈐的」，但這次藍白切割不了，若少部分人的想法擴大，恐會成為破口。

綠營人士則說，這次是讓新竹市民一次罷掉兩個充滿爭議政客的好機會，高虹安上任沒多久就被判貪汙有罪停職，還換邱臣遠當代理市長，整天只會製造仇恨跟出國，新竹不該是民眾黨的寄生基地，而鄭正鈐也不遑多讓，各種債務問題層出不窮，相信市民會做出正確選擇。

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