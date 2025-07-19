韓國瑜花蓮站台傅崐萁 轟民進黨大罷免「政治大屠殺」把反對黨殺光光

大罷免投票進入最後黃金周，立法院長韓國瑜今來花蓮助陣立委傅崐萁，韓國瑜說，民進黨用國家資源把藍軍立委全部罷免，這不是民主政治，這是一場政治大屠殺，把反對黨全部殺光光。「不公平、不正義罷免，我們要正式宣戰」。

「反惡罷護民主，花蓮站出來」大型宣講活動今上午在吉安國中舉辦，約十時半，傅崐萁與韓國瑜冒雨進入會場，韓國瑜上台先笑說「大家不要擔心，我這個頭，不怕雨，怕太陽曬」引來台上一片笑聲，又獻唱「花蓮之歌」，掀起台下一片掌聲。

韓國瑜說，唱花蓮之歌是要表達對花蓮喜愛，要向大家證明，是真的愛花蓮、有很深感情，他每次來花蓮特別快樂 ，只有這次頂著雨來反罷免，覺得好奇怪，一年多前才來輔選，怎麼一年多後來反罷免？

他說，選舉、罷免、創制、複決是人民權利完全正確，但是民進黨用國家資源把31席藍軍立委全部罷免，是一場政治大屠殺，把反對黨全部殺光光。

他感嘆，國家幾十年來一步步走到這裡，他當年在花蓮當兵，投票要回台北縣中和，一輩子第一張票投給林義雄妻子方素敏，因為太值得同情，當時大家可以有自由意志， 但這次大罷免完全不符合民主機制，讓國家、台灣走向獨裁，走向一黨專制。

韓國瑜說，我們走過這麼多歲月，看過台灣這麼多坎坷，民主一步步走到2025年，結果反對黨國會議員全部被罷免掉，這不是我們要的。

「不公平、不正義罷免，要正視宣戰。」韓國瑜呼籲鄉親，一定要投下不同意罷免，代表我們熱愛花蓮，熱愛台灣民主，代表台灣民族在全世界都能揚眉吐氣。韓用台語強調「咱不會落氣」這點太重要太重要。

韓國瑜說，花蓮是他最愛地方，是第二故鄉，他在花蓮師院教書、花蓮當兵，對花蓮很深厚感情，拜託花蓮鄉親，「選票一定要大爆炸」。

立法院長韓國瑜今來花蓮為國民黨立委傅崐萁站台。記者王燕華／攝影

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