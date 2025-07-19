楊瓊瓔掃街后里、大雅市場 懇請民眾823投下「不同意罷免」 票
台中市第三選區（潭雅神后）立委楊瓊瓔，面對中選會公告罷免案第二階段審查通過，投票日期確定在8月23日，面對罷免團體的挑戰，楊瓊瓔今天一早隨即啟動「反惡罷、挺瓊瓔」拜票模式，馬不停蹄展開后里、大雅市場掃街拜票，訴求「反罷免、投不同意」，以實際行動找回支持的選民，並強調「讓做事的立委留在國會」。
從清晨6點多開始，楊瓊瓔先前往后里區內東路福德祠，親自為北巡起駕團7台遊覽車送車，隨後展開后里內埔市場拜票行程，聽到沿路攤販與採買民眾齊聲高喊「我們不同意！」接著又前往大雅市場掃街，手持「反罷免、挺瓊瓔」宣傳標語，沿途熱情加油聲不斷，面對鄉親溫暖回應，讓楊瓊瓔數度紅了眼眶。
楊瓊瓔向鄉親請託表示，多年來爭取的地方大小建設及福利推動有目共睹，不應被莫名罷免，拜託大家8月23日要用手中一票投「不同意」表達不滿，也是對賴總統投下不信任票；現場許多婆婆媽媽也自發地表態支持。
楊瓊瓔表示，自25歲當選台灣省議員開始，便在地服務將近40年，擔任立法委員以來，更爭取后里、大雅、潭子及神岡各地方建設，包括國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程、后豐大橋改建、國四延伸銜接74快速道路、國1大雅交流道增設銜接台74線系統交流道工程等重大工程，均是親力親為，絕非口號。
楊瓊瓔說，「我相信鄉親的眼睛是雪亮的，做事的人不應被罷免！」她更直言「這不是人民自發性的罷免，而是民進黨的政治操作，就是選輸就翻桌！」並強調惡意罷免會阻礙地方建設，呼籲鄉親力挺實事求是的立委繼續留在國會替地方爭取建設資源。
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