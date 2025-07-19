反惡罷黃金周 藍將陸戰催到極致 坐看空戰綠自掉槍

距離罷免投票日726僅餘一周時間，國民黨作為反罷方，亦把握這個「選前黃金周末」全力衝刺催出反罷票。今晚在台中也有「中台灣再贏一次」造勢大會，新北則有「愛國者行動」萬人造勢。有藍營人士評估，國民黨陸戰幾乎已「催到極致」，藍營重量級要角四處助陣，空戰方面則因民進黨本身屢屢失誤，掀起反罷聲浪。

今為選前黃金周末第一天，面臨罷免的國民黨立委幾乎總動員，請來藍營要角拉抬聲勢。國民黨立委王鴻薇今早便請台北市長蔣萬安街掃南京市場；國民黨立委賴士葆也請到前總統馬英九，陪同拜會景美市場；國民黨立委徐巧芯上午也與蔣萬安合體掃街；國民黨立委李彥秀、廖先翔合體新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑拜票。而國民黨立委傅崐萁也於花蓮舉辦大型造勢。明日，民眾黨反罷造勢也將登場。

在選前黃金周，國民黨幾乎催出全部陸戰能量。有藍營人士認為，當立法院長韓國瑜以及台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、蔣萬安、侯友宜等，幾乎已經到了「無役不與」，許多助講、中小型造勢都能看到韓盧等人的身影時，這已經是目前國民黨所能打出的「最強陣容」。每雙手都要握到，每雙眼睛都要看到，有握有機會，民眾對民進黨心中有股怨，也對大惡罷嗤之以鼻，這就是藍委成功反罷關鍵。

空戰方面，民進黨自進入7月以來「瘋狂掉槍」，先是颱風「丹娜絲」造成南台灣嚴重災損，受災戶迄今無法恢復正常生活，賴清德總統與民進黨官員的發言引發爭議之外，就連南台灣民進黨本命區的選民也頗有微詞，又遇颱風「薇帕」接力擾台，屆時將對南台灣再造成什麼雪上加霜的災損，考驗民進黨執政縣市首長的應變能力。

此外，因「剴剴案」引發全台重視虐童，立法院昨日三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂「剴剴條款」，對虐童致死者處以極刑，在表決藍白共同提出之第286條修正時，45名綠委投下反對票，僅民進黨立委邱議瑩投下贊成票，事後邱解釋是投錯票。綠委對剴剴條款投下反對票一事已在網路徹底炸鍋。

藍營人士認為，風災處理失當讓民眾看得非常清楚，惡罷根本是因為民進黨執政無能，面對在野黨有力監督無法招架，就想翻桌重來，這會增加對國民黨的「反罷同情票」，例如轉貼在各大社群網站的賴清德勘災遭抗議影片，或是要受災戶自己蓋帆布的影片，底下留言一片罵聲都看得非常清楚，那都很有可能轉成反罷票。而民進黨立委對剴剴條款投下反對票已經讓網友痛罵了，事後解釋更讓大家無法接受，如果真的挺兒虐零容忍，為何要投反對票？

該人士說，另一方面青鳥在網路上太過囂張，又喜歡四處出征，又或是自己把辱罵老榮民的影片上傳，這把原本對罷免袖手旁觀的一般民眾徹底激怒，這群人沒在跟青鳥客氣，跟青鳥對罵是常有的事，把青鳥「痛打」一頓的留言也能收穫不少贊同。國民黨雖有努力經營空戰，製作短影音等再透過不同平台分享出去，但讓本來不利藍營的空戰態勢出現翻轉，是民進黨側翼、青鳥做到善良台灣人所不能忍，再加上民進黨一再掉槍，挑戰台灣人底線，終讓台灣人不想忍了。 台北市長蔣萬安（左二）今天陪國民黨立委王鴻薇（右）到南京公寓市場拜票反罷免，婆婆媽媽相揪合影。記者邱德祥／攝影 為國民黨726反惡罷，立法院長韓國瑜也全力出動，四處為國民黨立委助講。記者陳正興／攝影 新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天上午聯手到汐止橫科市場陪同與國民黨立委廖先翔、李彥秀拜票。記者游明煌／攝影 台中市長盧秀燕（右三）日前為台中四選區國民黨立委廖偉翔（左三）站台反罷免。圖／聯合報資料照片

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