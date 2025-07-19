反惡罷黃金周 藍將陸戰催到極致 坐看空戰綠自掉槍
距離罷免投票日726僅餘一周時間，國民黨作為反罷方，亦把握這個「選前黃金周末」全力衝刺催出反罷票。今晚在台中也有「中台灣再贏一次」造勢大會，新北則有「愛國者行動」萬人造勢。有藍營人士評估，國民黨陸戰幾乎已「催到極致」，藍營重量級要角四處助陣，空戰方面則因民進黨本身屢屢失誤，掀起反罷聲浪。
今為選前黃金周末第一天，面臨罷免的國民黨立委幾乎總動員，請來藍營要角拉抬聲勢。國民黨立委王鴻薇今早便請台北市長蔣萬安街掃南京市場；國民黨立委賴士葆也請到前總統馬英九，陪同拜會景美市場；國民黨立委徐巧芯上午也與蔣萬安合體掃街；國民黨立委李彥秀、廖先翔合體新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑拜票。而國民黨立委傅崐萁也於花蓮舉辦大型造勢。明日，民眾黨反罷造勢也將登場。
在選前黃金周，國民黨幾乎催出全部陸戰能量。有藍營人士認為，當立法院長韓國瑜以及台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、蔣萬安、侯友宜等，幾乎已經到了「無役不與」，許多助講、中小型造勢都能看到韓盧等人的身影時，這已經是目前國民黨所能打出的「最強陣容」。每雙手都要握到，每雙眼睛都要看到，有握有機會，民眾對民進黨心中有股怨，也對大惡罷嗤之以鼻，這就是藍委成功反罷關鍵。
空戰方面，民進黨自進入7月以來「瘋狂掉槍」，先是颱風「丹娜絲」造成南台灣嚴重災損，受災戶迄今無法恢復正常生活，賴清德總統與民進黨官員的發言引發爭議之外，就連南台灣民進黨本命區的選民也頗有微詞，又遇颱風「薇帕」接力擾台，屆時將對南台灣再造成什麼雪上加霜的災損，考驗民進黨執政縣市首長的應變能力。
此外，因「剴剴案」引發全台重視虐童，立法院昨日三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂「剴剴條款」，對虐童致死者處以極刑，在表決藍白共同提出之第286條修正時，45名綠委投下反對票，僅民進黨立委邱議瑩投下贊成票，事後邱解釋是投錯票。綠委對剴剴條款投下反對票一事已在網路徹底炸鍋。
藍營人士認為，風災處理失當讓民眾看得非常清楚，惡罷根本是因為民進黨執政無能，面對在野黨有力監督無法招架，就想翻桌重來，這會增加對國民黨的「反罷同情票」，例如轉貼在各大社群網站的賴清德勘災遭抗議影片，或是要受災戶自己蓋帆布的影片，底下留言一片罵聲都看得非常清楚，那都很有可能轉成反罷票。而民進黨立委對剴剴條款投下反對票已經讓網友痛罵了，事後解釋更讓大家無法接受，如果真的挺兒虐零容忍，為何要投反對票？
該人士說，另一方面青鳥在網路上太過囂張，又喜歡四處出征，又或是自己把辱罵老榮民的影片上傳，這把原本對罷免袖手旁觀的一般民眾徹底激怒，這群人沒在跟青鳥客氣，跟青鳥對罵是常有的事，把青鳥「痛打」一頓的留言也能收穫不少贊同。國民黨雖有努力經營空戰，製作短影音等再透過不同平台分享出去，但讓本來不利藍營的空戰態勢出現翻轉，是民進黨側翼、青鳥做到善良台灣人所不能忍，再加上民進黨一再掉槍，挑戰台灣人底線，終讓台灣人不想忍了。
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