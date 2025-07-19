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影／侯友宜、謝國樑汐止催票 侯喊話民進黨兩岸不要說一套做一套

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天上午聯手到汐止橫科市場陪同與國民黨立委廖先翔、李彥秀拜票。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天上午聯手到汐止橫科市場陪同與國民黨立委廖先翔、李彥秀拜票。記者游明煌／攝影

針對副總統蕭美琴接受外媒提及不挑釁、捍衛兩岸現狀說法，新北市長侯友宜今天說，他希望民進黨黨在國家安全及國際兩岸安全，不能說一套、做一套，講到要做到，相信朝野都期待兩岸的和平與穩定交流。

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天上午聯手到汐止橫科市場陪同與國民黨立委廖先翔、李彥秀拜票。

針對副總統蕭美琴昨接受外媒提及不挑釁、捍衛兩岸現狀說法，侯友宜說，他希望民進黨黨在國家安全及國際兩岸安全，不能說一套、做一套，講到要做到，做一個領導人這是一個責任，面對國家的安全，相信朝野都期待兩岸的和平與穩定交流。

「我們的國家叫做中華民國，台灣是我們的所在。」侯友宜說，所以他常說，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝，國家和厝都要顧好。」侯友宜針對國家定位也說。

侯友宜說，從昨天就可以看得出來，民進黨對凱凱案到底用什麼態度照顧我們的孩子，尤其對警、消、醫、護有沒有支持，大家都知道政府要照顧孩子、退休警、消。但現在反而要站出來罷免優質的立委，大家一定不同意，「民進黨連照顧孩子、退休公務人員都不做，這種政府沒有存在的必要。」希望7月26日大家站出來投下不同意票。

針對曹興誠打假球說，侯友宜大酸「這曹董在說什麼，真的大家都聽不懂。」光這一句話，尤其看到這一段時間，很多罷免的領銜人在電視說明會裡面都不知在說什麼，純粹為了政治惡鬥、為罷免而罷免，這個對很多人來講，這是很不應該的一件事情。尤其他說打假球是認真的，那對認真努力打球的球員及看球賽的支持球迷是何等的傷害。

謝國樑說，今天和侯友宜一起幫廖先翔、李彥秀催票，兩人表現相當優秀，且廖先翔為基隆捷運幫忙甚多，請大家投下不同意票。

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天上午聯手到汐止橫科市場陪同與國民黨立委廖先翔、李彥秀拜票。記者游明煌／攝影
新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天上午聯手到汐止橫科市場陪同與國民黨立委廖先翔、李彥秀拜票。記者游明煌／攝影

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