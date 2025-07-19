影／李彥秀、廖先翔區域聯防催票 挺過惡罷的謝國樑首度站台力挺

首波罷免案7月26日登場，國民黨立委李彥秀與廖先翔來到橫科市場區域聯防，不只新北市長侯友宜力挺，這也是基隆市長謝國樑首個外縣市反惡霸行程。李彥秀說，投票率是致勝的重要關鍵，感謝2位市長傳授經驗、最後催票。

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今到台北南港與新北汐止交界處的橫科市場，力挺李彥秀和廖先翔。

李彥秀表示，最後黃金周末，非常高興有2位人氣最旺、市政治理經驗豐富的市長。她與廖先翔交界的選區就在南港、汐止，很多生活、教育、工程的議題，長期透過雙北市府共同合作，今天也特別請去年才通過大惡罷挑戰的謝國樑一起來站台。

她說，最後關鍵時刻有很多謠言、奧步，她相信透過2位市長來加持站台，關鍵7天一步一腳印，非常謹慎、小心，全力衝刺，希望大家都能夠出來投不同意票，「投票率是這一次致勝、能夠通過挑戰的重要關鍵」，也感謝2位市長傳授經驗、最後催票。

謝國樑表示，今天很高興跟侯友宜一起來幫李彥秀、廖先翔在最後黃金周催不同意罷免票。兩位在立法院的表現有目共睹，李彥秀在港湖地區的經營20年如一日，所以對大家有信心，但要鼓勵大家出來催票，廖先翔跟立委林沛祥跟市府在基隆捷運合作是非常密切。在侯友宜帶領下，一起努力在7月26日有好成績。

李彥秀直言，最近很多謠言說不支持罷免就不要出來投票，甚至某些里也在公報收到一些投票單要支持投同意票。大家都知道民進黨非常會選舉，我們這種一步一腳印有時難免會受影響，所以最後7天更需要侯友宜、謝國樑的催票。

是否遇到不實抹黑或黑函？廖先翔說，不只他的選區，應該是說全台灣在這近半年、1年時間都是這樣，「罷團知道他們在說謊，我們也知道罷團在說謊，罷團也知道我們知道他在說謊，但他仍然持續在說謊」，這就是目前台灣遇到的窘境跟悲哀。 首波罷免案7月26日登場，國民黨立委李彥秀與廖先翔（左）來到橫科市場區域聯防，不只新北市長侯友宜力挺，這也是基隆市長謝國樑（右）首個外縣市反惡霸行程。記者林佳彣／攝影 首波罷免案7月26日登場，國民黨立委李彥秀（左）與廖先翔（右一）來到橫科市場區域聯防，不只新北市長侯友宜（右二）力挺，這也是基隆市長謝國樑（右）首個外縣市反惡霸行程。記者林佳彣／攝影

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