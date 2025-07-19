快訊

影／台東龍捲風襲擊5戶民宅！婦人抱柱子躲過一劫「嚇死人了」

經典賽／沒參加中華隊 卡洛爾親錄影片感謝台灣球迷

到台北開會！公車撞死部桃醫院外科主任… 小跑步過馬路最後身影曝

昨一起通過剴剴條款 黃國昌今台中合體羅廷瑋車掃反罷

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
羅廷瑋（左）強調，藍白合為國家與人民而合，相信國人會和他們站在一起，完成反罷免關鍵一戰。記者陳敬丰／攝影
羅廷瑋（左）強調，藍白合為國家與人民而合，相信國人會和他們站在一起，完成反罷免關鍵一戰。記者陳敬丰／攝影

罷免第一波投票倒數一周，立院藍白兩黨昨天修法通過兒虐致死加重刑罰，今天民眾黨主席黃國昌一早到台中與國民黨立委羅廷瑋車掃，表示要讓優質立委留在立法院，必須共同反對民進黨的大惡罷；黃也說，中選會已認證罷藍委有不少死亡連署，檢調應用同樣標準偵辦。

黃國昌今天上午9時半抵達羅廷瑋南區服務處，2人登上掃街車，在中六選區車掃。黃說，羅廷瑋在立法院表現可圈可點，是新生代立委中非常重要的標竿，昨天也一起在立院推動兒虐致死加重刑罰；羅是3個小孩的父親，過去1年多致力推動婦幼保護，昨天的發言也讓人非常動容。

黃國昌表示，要把優質的立委留在立法院，共同反對民進黨的大惡罷，絕對是多數台灣人的心願，要懇託台中鄉親，726投下不同意。

羅廷瑋說，黃國昌是他在立院最好的同事，也是他個人法案的明師；民眾黨16日中午就到立院排隊，過了一夜，昨天第一批進入議場排審兒虐零容忍法案，卻被民進黨推擠、撕毀海報，非常令人不捨。藍白合為國家與人民而合，一起完成許多改革提案，相信國人會和他們站在一起，完成反罷免關鍵一戰。

羅廷瑋強調，離投票剩下一周，不僅今天上午有車掃，晚上還有萬人大造勢，黃國昌也會上台宣講，如台 市長盧秀燕所說，藍白合在野團結是為國家而合，一定能喚起更多民眾反罷免；他也透露，盧下周會和立委一起「戰車車掃馬拉松」。

中選會昨公布中二、三、八選區立委顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣罷免案都進入三階，8月23日投票。黃國昌表示，民進黨花費大量資源準備大惡罷，對補件通過並不驚訝，真正要注意的是台中地檢署，選委會已經認證這3案有不少死亡連署，希望中檢用同樣標準偵辦，不要「辦藍不辦綠」。

民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨立委羅廷瑋（右）合體車掃。記者陳敬丰／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨立委羅廷瑋（右）合體車掃。記者陳敬丰／攝影
黃國昌（右）指出，中選會已認證罷藍委有不少死亡連署，檢調應用同樣標準偵辦。記者陳敬丰／攝影
黃國昌（右）指出，中選會已認證罷藍委有不少死亡連署，檢調應用同樣標準偵辦。記者陳敬丰／攝影

罷免

延伸閱讀

梁文傑稱「當年黃國昌是現在沈伯洋」黃國昌：岳父從未在中國做生意

民進黨立委舉牌支持「剴剴條款」卻不投票 黃國昌批打假球

為林德福站台反罷免 黃國昌：投下不同意票對民進黨說不

房東補助500元籲房客返鄉投票…羅廷瑋控賄選 罷團斥抹黑

相關新聞

韓國瑜花蓮站台傅崐萁 轟民進黨大罷免「政治大屠殺」把反對黨殺光光

大罷免投票進入最後黃金周，立法院長韓國瑜今來花蓮助陣立委傅崐萁，韓國瑜說，民進黨用國家資源把藍軍立委全部罷免，這不是民主...

蔣萬安面諫賴清德「一家人槍口不對內」後 今再反惡罷合體三大咖

民進黨力促大罷免造成台灣社會兩極對立，台北市長蔣萬安日前面諫賴清德總統「一家人槍口絕不對內」，今將再實踐反惡罷，到雙北、...

綠指王鴻薇脫口台灣是「城市」 蔣萬安以賴清德這段話回擊

中央選舉委員會昨公辦電視罷免說明會，立委王鴻薇發言時指台灣是天災頻繁地的一個「城市」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，...

曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 蔣萬安：不要汙辱職棒球員

罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠昨在罷免說明會批評藍委時指「職棒裡打假球的人比正規打球的人更認真」，惹怒球迷。台北市長蔣萬安...

罷團電視說明會頻失言挨轟 徐巧芯：曹興誠「親中賣台始祖」

北市五藍委罷免電視說明會昨登場，部分領銜人引用錯誤內容並抹紅對手，「港湖除銹」領銜人鍾春德批藍委是「紅統立委」，稱若台灣...

冷眼集／罷團只剩恐中牌與造謠牌

距離大罷免第一波投票剩下一周時間，親綠罷免團體衝刺大罷免，開始出現不理性謾罵、恐嚇話語，甚至用錯誤資訊作為宣傳，不僅製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。