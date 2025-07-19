昨一起通過剴剴條款 黃國昌今台中合體羅廷瑋車掃反罷

大罷免第一波投票倒數一周，立院藍白兩黨昨天修法通過兒虐致死加重刑罰，今天民眾黨主席黃國昌一早到台中與國民黨立委羅廷瑋車掃，表示要讓優質立委留在立法院，必須共同反對民進黨的大惡罷；黃也說，中選會已認證罷藍委有不少死亡連署，檢調應用同樣標準偵辦。

黃國昌今天上午9時半抵達羅廷瑋南區服務處，2人登上掃街車，在中六選區車掃。黃說，羅廷瑋在立法院表現可圈可點，是新生代立委中非常重要的標竿，昨天也一起在立院推動兒虐致死加重刑罰；羅是3個小孩的父親，過去1年多致力推動婦幼保護，昨天的發言也讓人非常動容。

黃國昌表示，要把優質的立委留在立法院，共同反對民進黨的大惡罷，絕對是多數台灣人的心願，要懇託台中鄉親，726投下不同意。

羅廷瑋說，黃國昌是他在立院最好的同事，也是他個人法案的明師；民眾黨16日中午就到立院排隊，過了一夜，昨天第一批進入議場排審兒虐零容忍法案，卻被民進黨推擠、撕毀海報，非常令人不捨。藍白合為國家與人民而合，一起完成許多改革提案，相信國人會和他們站在一起，完成反罷免關鍵一戰。

羅廷瑋強調，離投票剩下一周，不僅今天上午有車掃，晚上還有萬人大造勢，黃國昌也會上台宣講，如台 市長盧秀燕所說，藍白合在野團結是為國家而合，一定能喚起更多民眾反罷免；他也透露，盧下周會和立委一起「戰車車掃馬拉松」。

中選會昨公布中二、三、八選區立委顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣罷免案都進入三階，8月23日投票。黃國昌表示，民進黨花費大量資源準備大惡罷，對補件通過並不驚訝，真正要注意的是台中地檢署，選委會已經認證這3案有不少死亡連署，希望中檢用同樣標準偵辦，不要「辦藍不辦綠」。 民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨立委羅廷瑋（右）合體車掃。記者陳敬丰／攝影 黃國昌（右）指出，中選會已認證罷藍委有不少死亡連署，檢調應用同樣標準偵辦。記者陳敬丰／攝影

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