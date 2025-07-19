黃金周藍續推反罷列車：讓反惡罷聲音深入民間

726罷免投票進入最後關鍵時刻，國民黨從7月13日起舉辦一系列的「反罷列車，街頭開講」活動，深入宮廟、公園等基層鄰里，與鄉親們直接面對面地互動交流，獲得當地民眾的熱烈迴響，顯現拒絕惡罷的民意情緒在地方持續發酵。

國民黨表示，「反罷列車，街頭開講」活動迄今已經舉辦四場，分別於新北中永和八二三紀念公園、台中豐樂福德廟、桃園楊梅啟明宮、台北景美集應廟廟埕等地舉行，未做宣傳動員的情況下，吸引許多當地鄉親們自發性的參與，不僅坐滿席位，有更多的民眾站在活動現場的周邊，聽完整場的開講活動，並不時為當地立委或宣講來賓鼓掌加油，也會高喊「反惡罷」口號。深刻感受到基層民眾對於執政黨當家鬧事，執意發動大罷免，製造國家社會動盪的不滿。

國民黨指出，一系列的「反罷列車，街頭開講」，邀請多位知名的政治評論員、當地民意代表等，陳述民進黨執政的惡跡與大罷免違反民主常軌的事實；同時，當地被不當罷免的立委更親自出席，向民眾一一說明在國會為民爭取的福利、建設，以及主導通過的多項福國利民法案、政策等，皆獲得現場鄉親的高度認同。

國民黨提告，包括台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、南投縣長許淑華等地方首長也與會力挺。張善政表態：「我擔任市長最需要的就是有立法院的夥伴一起拚市政，立委涂權吉為楊梅、觀音、新屋爭取許多建設，保障人民健康，我們一定要堅定支持這樣優秀的立委。」盧秀燕更直指：「我們要透過這次的大罷免提醒賴清德要『以民為本』，停止大罷免，協助台灣顧民生、顧經濟。」南投縣長許淑華也說：「今年的立法院預算創新高，普發現金是還稅於民，民進黨卻還要跟人民計較。若國民黨席次變少，所有過去通過的法案都會被推翻。7月26日，請大家一定要出門投下不同意罷免！」

國民黨強調，「反罷列車，街頭開講」系列活動獲得各地民眾的熱情迴響，活動時程經常拖延結束時間。罷免投票之前，國民黨將結合青年軍的「湛藍衝鋒，護民主戰隊」，持續站上街頭開講，繼續駛動反罷列車，務必將反惡罷的聲音深入基層、深植民心，號召全民726走出家門投下「不同意罷免」選票，一起守護為民打拚、實在做事的立委，也捍衛台灣民主的正常發展。

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