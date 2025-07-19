聽新聞
0:00 / 0:00
王鴻薇口誤台灣是城市 侯友宜：中華民國是國家、台灣是家
首波罷免案下周六投票，國民黨立委王鴻薇昨在罷免說明會指「台灣是天災頻繁的城市。」新北市長侯友宜今陪藍委李彥秀市場拜票前受訪表示，「我們的國家叫做中華民國，台灣是我們的所在」，所以他常說一句話，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家」，國家和家都要顧好。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言