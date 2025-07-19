王鴻薇口誤台灣是城市 侯友宜：中華民國是國家、台灣是家

首波罷免案下周六投票，國民黨立委王鴻薇昨在罷免說明會指「台灣是天災頻繁的城市。」新北市長侯友宜今陪藍委李彥秀市場拜票前受訪表示，「我們的國家叫做中華民國，台灣是我們的所在」，所以他常說一句話，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家」，國家和家都要顧好。

商品推薦