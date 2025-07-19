快訊

影／台東龍捲風襲擊5戶民宅！婦人抱柱子躲過一劫「嚇死人了」

經典賽／沒參加中華隊 卡洛爾親錄影片感謝台灣球迷

到台北開會！公車撞死部桃醫院外科主任… 小跑步過馬路最後身影曝

聽新聞
0:00 / 0:00

王鴻薇口誤台灣是城市 侯友宜：中華民國是國家、台灣是家

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新北市長侯友宜今到橫科市場陪國民黨立委李彥秀掃街拜票。記者林佳彣／攝影
新北市長侯友宜今到橫科市場陪國民黨立委李彥秀掃街拜票。記者林佳彣／攝影

首波罷免案下周六投票，國民黨立委王鴻薇昨在罷免說明會指「台灣是天災頻繁的城市。」新北市長侯友宜今陪藍委李彥秀市場拜票前受訪表示，「我們的國家叫做中華民國，台灣是我們的所在」，所以他常說一句話，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家」，國家和家都要顧好。

罷免 王鴻薇 侯友宜

延伸閱讀

大罷免決戰黃金周 蔣萬安偕王鴻薇南京公寓市場拜票

綠反對「剴剴條款」…侯友宜轟：不照顧孩子、公務員 這種政府沒存在理由

曹興誠「職棒假球說」引爆眾怒 侯友宜大酸：都不知在說什麼

綠指王鴻薇脫口台灣是「城市」 蔣萬安以賴清德這段話回擊

相關新聞

韓國瑜花蓮站台傅崐萁 轟民進黨大罷免「政治大屠殺」把反對黨殺光光

大罷免投票進入最後黃金周，立法院長韓國瑜今來花蓮助陣立委傅崐萁，韓國瑜說，民進黨用國家資源把藍軍立委全部罷免，這不是民主...

蔣萬安面諫賴清德「一家人槍口不對內」後 今再反惡罷合體三大咖

民進黨力促大罷免造成台灣社會兩極對立，台北市長蔣萬安日前面諫賴清德總統「一家人槍口絕不對內」，今將再實踐反惡罷，到雙北、...

綠指王鴻薇脫口台灣是「城市」 蔣萬安以賴清德這段話回擊

中央選舉委員會昨公辦電視罷免說明會，立委王鴻薇發言時指台灣是天災頻繁地的一個「城市」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，...

曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 蔣萬安：不要汙辱職棒球員

罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠昨在罷免說明會批評藍委時指「職棒裡打假球的人比正規打球的人更認真」，惹怒球迷。台北市長蔣萬安...

罷團電視說明會頻失言挨轟 徐巧芯：曹興誠「親中賣台始祖」

北市五藍委罷免電視說明會昨登場，部分領銜人引用錯誤內容並抹紅對手，「港湖除銹」領銜人鍾春德批藍委是「紅統立委」，稱若台灣...

冷眼集／罷團只剩恐中牌與造謠牌

距離大罷免第一波投票剩下一周時間，親綠罷免團體衝刺大罷免，開始出現不理性謾罵、恐嚇話語，甚至用錯誤資訊作為宣傳，不僅製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。