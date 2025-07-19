大罷免決戰黃金周 蔣萬安偕王鴻薇南京公寓市場拜票

台北市長蔣萬安今天陪同立委王鴻薇到南京公寓市場拜票反罷免，媒體問王鴻薇，辯論會上說台灣是「城市」是不是口誤？王鴻薇表示，昨天電視辯論會上民進黨跟罷團能做文章的，也只是她把台北講成台灣的口誤而已，對於其他辯論會裡面內容，他們完全無法回應，也無法招架。

王鴻薇說，她一直被丟紅帽子，說她親中賣台，但是對於民進黨內部，不管是鄭運鵬、立委沈伯洋父親家族，或是立委郭昱晴的先生，以「中國台灣」在中國經商、賺紅錢，請問這是不是親中賣台？這是不是舔共？民進黨完全無法回應，這件事再次證明，他們只會丟紅帽子而已。

至於民進黨秘書長林右昌酸王鴻薇越到關鍵時刻越可以看到一個人內心真實講法？王鴻薇反嗆，沈伯洋家族，還有郭昱晴的先生，用中國台灣在中國賺紅錢這件事情「林右昌要不要先回應？」

而蔣萬安反惡罷，上午陪立委王鴻薇到南京公寓市場掃街，被媒體問到曹興誠說打假球比正規的還認真？蔣萬安只回了一句「不要汙辱職棒球員」。 台北市長蔣萬安今天陪王鴻薇（中）到南京公寓市場拜票反罷免。記者邱德祥／攝影 台北市長蔣萬安（中）今天陪王鴻薇（左）到南京公寓市場拜票反罷免，王鴻薇幫忙拉起招牌布幔。記者邱德祥／攝影

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