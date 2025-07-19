曹興誠「職棒假球說」引爆眾怒 侯友宜大酸：都不知在說什麼

國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人、聯電創辦人曹興誠昨在罷免說明會批藍委時，指職棒裡打假球的人比正規打球的人更認真，惹怒球迷。新北市長侯友宜今大酸，曹在說什麼，大家都聽不懂，對認真努力打球的球員、看球賽的支持球迷是何等傷害。

國民黨立委李彥秀今在雙北交界處的橫科市場拜票，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑與國民黨立委廖先翔都到場力挺。

對於曹興誠打假球說，侯友宜直呼「這曹董在說什麼，真的大家都聽不懂。」光這一句話，尤其看到這一段時間，很多罷免的領銜人在電視說明會裡面都不知在說什麼，純粹為了政治惡鬥、為罷免而罷免，這個對很多人來講，這是很不應該的一件事情，尤其他說打假球是認真的，那對認真努力打球的球員及看球賽的支持球迷是何等的傷害。

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