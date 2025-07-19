曹興誠「職棒假球說」引爆眾怒 侯友宜大酸：都不知在說什麼
國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人、聯電創辦人曹興誠昨在罷免說明會批藍委時，指職棒裡打假球的人比正規打球的人更認真，惹怒球迷。新北市長侯友宜今大酸，曹在說什麼，大家都聽不懂，對認真努力打球的球員、看球賽的支持球迷是何等傷害。
國民黨立委李彥秀今在雙北交界處的橫科市場拜票，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑與國民黨立委廖先翔都到場力挺。
對於曹興誠打假球說，侯友宜直呼「這曹董在說什麼，真的大家都聽不懂。」光這一句話，尤其看到這一段時間，很多罷免的領銜人在電視說明會裡面都不知在說什麼，純粹為了政治惡鬥、為罷免而罷免，這個對很多人來講，這是很不應該的一件事情，尤其他說打假球是認真的，那對認真努力打球的球員及看球賽的支持球迷是何等的傷害。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言