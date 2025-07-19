罷免黃金周綠合體民團催票 725晚會鄰接藍凱道造勢激情難免

大罷免決戰超級黃金周，罷免方除了反共護台志工聯盟發起的護國大遶境，今天會回到台北最終站，25日罷免前之夜則將與罷團重返青島東路做最後催票，雖然這場活動沒安排大咖造勢，不過同時間，國民黨將在相隔不到300公尺的凱道舉辦反惡罷晚會，屆時若擦槍走火，恐讓罷免與反罷間的火花推到最高點。

民進黨人士說，大罷免剩最後倒數黃金周，希望努力催出同意罷免票，但目前仍有變數，包括美國對等關稅8月1日生效，台灣尚未收到稅率通知，以及颱風丹娜絲重創中南部，引發民怨，恐都會影響投票結果。

民進黨人士表示，未來關鍵一周會整合空戰、陸戰，民進黨秘書長林右昌以及民進黨地方黨部、民進黨立委「51戰隊」成員會下鄉催票、帶動聲量，包括站路口、大型車掃、菜市場拜票等，與罷團同行，希望催出罷免同意票。

林右昌今天也將和民進黨立委參與護國大遶境最終場，與罷團同行，除在台北市掃街外，晚上將在青島東路與濟南路舉行「護國保台晚會」，象徵重現1年前「青鳥」聚集青島東路的景象。民進黨已拿下24日凱道路權，目前規畫與罷團在凱道集結，罷團則爭取到25日「罷免前之夜」的台北市青島東路路權。

民進黨人士表示，25日晚間回到青島東路，象徵回到初衷，活動沒有所謂的重量級政治明星，只有人民、罷團與民進黨「51戰隊」，由於罷團25日晚間會在各罷區舉辦夜光小遊行、小型造勢晚會、音樂會等等，屆時會與各罷團活動現場連線。

相較於罷團採取柔性路線，國民黨25日罷免投票前之夜則是全力動員；確定搶下凱道路權後，國民黨主席朱立倫即表示，當晚會邀請包括立法院長韓國瑜、直轄市長與戰鬥藍召集人趙少康等重要意見領袖出席反惡罷活動。也有由於罷團的青島東路會場與國民黨凱道之夜相距不到300公尺，群眾來去動線難免重疊，是否會擦槍走火，也考驗雙方的約束力和參與民眾的自制力。

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