綠指王鴻薇脫口台灣是「城市」 蔣萬安以賴清德這段話回擊

中央選舉委員會昨公辦電視罷免說明會，立委王鴻薇發言時指台灣是天災頻繁地的一個「城市」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，賴清德總統也說過，把中華民國當作兩岸的護國神山，會給台灣帶來災難，是不是也要用一致的標準來檢驗。

蔣萬安上午陪王鴻薇到南京公寓市場掃街，媒體問王鴻薇，台灣是「城市」是不是口誤？王鴻薇說，昨天電視辯論會上，可以看到民進黨跟罷團，能做文章的，也只是她把台北講成台灣的口誤而已，對於其他辯論會裡面內容，他們完全無法回應，也無法招架。

王鴻薇說，另外昨天有個重點，她一直被丟紅帽子，說她親中賣台，但是對於民進黨內部，不管是鄭運鵬、立委沈伯洋父親家族，或是立委郭昱晴的先生，以「中國台灣」在中國經商、賺紅錢，請問這是不是親中賣台？這是不是舔共？民進黨完全無法回應，這件事再次證明，他們只會丟紅帽子而已。

至於民進黨秘書長林右昌昨天酸王鴻薇越到關鍵時刻越可以看到一個人內心真實講法？王鴻薇反嗆，林右昌要不要 回應自己裡面沈伯洋家族，還有郭昱晴的先生，用中國台灣在中國賺紅錢這件事情「林右昌要不要先回應？」

立委王鴻薇上午到南京公寓市場掃街。記者楊正海／攝影

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