曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 蔣萬安：不要汙辱職棒球員

罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠昨在罷免說明會批評藍委時指「職棒裡打假球的人比正規打球的人更認真」，惹怒球迷。台北市長蔣萬安上午陪立委王鴻薇拜票時表示，不要汙辱職棒球員。

國民黨立委徐巧芯罷免案說明會昨天舉行時，徐與曹興誠交火，火藥味濃厚，但曹在發言中竟重提棒球假球來比喻國民黨立委，惹怒球迷。

曹興誠指出，藍委和國民黨成天都說自己很認真，「匪諜工作最認真、職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真、詐騙的人比正常人工作的更認真。」講多認真完全沒有意義。

蔣萬安反惡罷，今將到雙北、台中為藍委站，第一站陪立委王鴻薇到南京公寓市場掃街，被媒體問到曹興誠說打假球比正規的還認真？蔣萬安說，不要汙辱職棒球員。

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