蔣萬安面諫賴清德「一家人槍口不對內」後 今再反惡罷合體三大咖
民進黨力促大罷免造成台灣社會兩極對立，台北市長蔣萬安日前面諫賴清德總統「一家人槍口絕不對內」，今將再實踐反惡罷，到雙北、台中為藍委站台，更將與「禿子、燕子、漢子」等人同框萬人大造勢，力促民眾出來投不同意票。
北部城鎮韌性演習本月17日登場，蔣萬安致詞時，當著賴清德的面說團結來自於「我們都是一家人，槍口絕對不對內」的共同信念；賴清德隨後上台，致詞最後突然高喊團結共同信念是要「反共、反併吞、護主權」，賴雖激動回擊，但網路社群對蔣萬安一片讚聲，認為這才有「總統高度」。
藍營人士說，蔣萬安一直以來苦口婆心說的就是，全世界沒有哪個民主國家會有執政黨發動對在野黨的無差別大罷免，無差別意味著與立委做得好不好無關，而是只要不順執政黨的意就要罷，為罷免而罷免是傷害民主，蔣萬安面諫賴清德的一席言，相信中間選民都會有共鳴。
蔣萬安今天一連串行程，也將實踐反惡罷信念，今早8時許，先陪同國民黨立委王鴻薇到南京公寓市場掃街，隨後10時許陪國民黨立委徐巧芯到吳興市場，下午再到新北市板橋第一運動場參加「新北愛國者行動」，將與藍營大咖馬英九、盧秀燕、趙少康、張善政、韓國瑜、朱立倫、侯友宜等人同台。
蔣萬安將於晚間7時許轉往台中參加「中台灣再贏一次、團結造勢大會」，也將與盧、韓、朱等藍營大咖同台，民眾黨主席黃國昌預計出席，藍白大咖盡出，新北、台中場次預計都將吸引上萬人參與。
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