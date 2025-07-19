韓國瑜來花蓮吹響反攻號角 藍營振奮：穿雲箭一出「千軍萬馬來相見」

罷免投票日前最後黃金周，國民黨今天在花蓮一連舉辦兩場大型宣講活動，邀請到立法院長韓國瑜站台，讓反罷免方士氣大振，期待「穿雲箭」一出，千軍萬馬來相見，凝聚泛藍大團結，站出來反罷免。

這次大罷免活動，傅崐萁被視為罷免方「擒賊先擒王」的關鍵，民進黨中央老早就進駐密接罷團，相較之下，國民黨除了月初舉辦過大型造勢活動，由黨主席朱立倫、網紅「館長」陳之漢等藍白立委宣講，之後再無重量級大咖來助陣。

在罷免倒數前關鍵時刻，傅崐萁陣營邀來在花蓮頗有人氣的韓國瑜，讓藍軍十分振奮。「韓國瑜就是泛藍的穿雲箭」國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，期透韓國瑜此行來花蓮，成功號召泛藍支持者大團結，願意站出來投下不同意票。

「大家都希望他來」，藍營縣議員韓林梅說，韓國瑜本來就非常有號召力、影響力，是大家信賴的院長，日前本來就要來花蓮挺傅崐萁，可惜因為蘇花公路有交通事故被塞在路上，來不及趕到，今天來到花蓮，相信能為反罷方大加分。

國民黨花蓮縣黨部今天舉辦兩場「反惡罷護民主，花蓮站出來」大型宣講活動，上午9時30分至中午12時在吉安國中，下午3時至5時在玉里鎮藝文中心舉行，雖有直播，仍不開放媒體採訪，除了韓國瑜，還有黨籍立委吳宗憲、謝龍介、翁曉玲、陳菁徽、邱鎮軍、葛如鈞等人到場。

商品推薦