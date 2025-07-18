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5藍委罷免案成立 補件成功 8月23日投票
中選會昨舉行委員會議，國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘罷免案全數成立。中選會表示，將函請被罷免人於文到次日起十日內提答辯書，同時決議定於八月廿三日投票。藍委與綠委的罷免案確定卅一比○。
廿四位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在七月廿六日投開票；國民黨立委馬文君、游顥罷免案將在八月廿三日與核三重啟公投同日登場。而羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等五件經補件程序，昨中選會宣布全數成立。
立法院副院長江啟臣說，他至親離世，卻有人藉此作文章、但他相信踏實做事比說話更有力量。
楊瓊瓔說，相信民眾的眼睛雪亮，大家需要團結，而不是撕裂。羅明才昨在臉書上，將封面照片換成「八二三請投不同意罷免」，呼籲挺在地，反惡罷，一定要出來。林思銘表示，面對惡罷，會戰到最後一刻。
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