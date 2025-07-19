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假文宣、免費搭車…藍抓大罷免奧步

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇王燕華／連線報導

距離七二六罷免投票僅餘一周，藍綠雙方互控各出奧步試圖影響選舉。藍營指控有人提供交通費用支持年輕人回鄉投票，疑似構成期約賄選；綠營則指控各地出現選舉公報夾帶反罷文宣，違反行政中立。

國民黨立委羅廷瑋、牛煦庭、吳宗憲昨日舉行記者會，羅廷瑋指控，一名房東主動向外縣市房客提供「返鄉投票交通補助」五百元，實質上恐已構成期約賄選罪，嚴重破壞選舉公正。羅強調，檢舉人已提供完整對話紀錄、租約與匯款證明，並由他親自陪同報案，呼籲司法機關盡速偵辦。

網友在臉書分享，七月廿五日晚間「剛好」有四輛空遊覽車去花蓮，不收車資、不談政治，純粹順路一起回家。國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志批評，相關帳號多為長期經營罷免傅崐萁的政治社群，發文者長期轉貼罷團文宣、宣傳反罷免，意圖影響返鄉投票意向，質疑民進黨側翼已涉期約賄選，花蓮地檢署已受理檢舉並分案調查。

藍營還發現有山寨文宣，國民黨發言人鄧凱勛則說，有人在台中租用宣傳車，以假亂真、混淆視聽的內容，如「我正藍，我驕傲。七二六投同意，救回國民黨」等，再用一般社會大眾認為國民黨常用的藍色作為背景色，讓社會大眾誤認此為國民黨的文宣。

另一方面，民進黨發言人韓瑩指控國民黨打壓公民團體，藍營執政縣市行政不中立變本加厲，各地陸續發生選舉公報夾帶藍營政治文宣的狀況，且相關人等回應都稱，是支持者個人行為，將責任推得一乾二淨。

罷免

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