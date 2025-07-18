學者：大罷免正當性不足 「驚悚言論釀反作用」

首波罷免投票倒數，公辦電視罷免說明會近期陸續登場，但罷免團體卻不時發生失言等狀況，頻遭藍營反擊是「大造謠」。

有學者認為，越到投票前，失言或刻意帶風向，反作用力就會更大，甚至可能引起「受害者症候群」。另一名學者則說，這波無差別大罷免本就正當性不足，當罷免團體要羅織理由，難免會出狀況。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，投票前十天越少出錯、勝率越高，而越到投票前這種失言，或是用驚悚與沒有依據的言論帶風向，反作用力就會更大，不僅對方基本盤可能會因此鞏固，也可能會讓中間選民看不下去，反感越明顯、越會去投下不同意票。

鈕則勳說，這可能會刺激對方基本盤鞏固、中間選民投下不同意票，再來是有可能會引起「受害者症候群」。以國民黨立委葉元之為例，日前在街頭被一名女性「青鳥」吐口水到葉的嘴巴裡，已經超乎比例原則，反而可以讓藍營形塑哀兵策略，大家就會開始轉而同情他。

中山大學政治所榮譽教授廖達琪則認為，這波無差別大罷免本來就是正當性不足，以往要罷免民意代表要舉證有失職，但這次每一位藍委都被無差別列入，當罷免團體要羅織一些理由，就難免會有些出狀況。以葉元之為例，罷方想要上網找葉很常上電視節目作為突破點，卻找錯資料；反觀國民黨立委李彥秀、洪孟楷就沒有類似的切入點可以操作，無法舉證與職務有關的理由，就是把「紅帽子」扣好扣滿。

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